الأهلي طرابلس والأولمبي يفتتحان نهائيات ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت اليوم بقاعة زوارة للألعاب الرياضية قرعة نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة من المرحلة الثانية، وهي الأهلي طرابلس والأولمبي والجزيرة والهلال، وتقام النهائيات بنظام التجمع ومن نصف دوري والفريق الأكثر نقاطًا سيتوج ببطولة الدوري، وستقام مباراة الافتتاح بين الأهلي طرابلس والأولمبي.

وتقام مباراة الافتتاح غدًا الإثنين، ويعقبها مباراة الجزيرة مع الهلال.

- الهلال والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثالثة لدوري اليد

- الجزيرة والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثانية لدوري اليد

وتنطلق الثلاثاء المقبل مباراتان، تجمع الأولى الهلال والأولمبي، ويعقبها مباراة الجزيرة مع الأهلي طرابلس.

اليوم الختامي

وفي اليوم الثالث والختامي ستنطلق أولى المباريات التي ستجمع الهلال والأهلي طرابلس أولًا، وتعقبها المباراة الختامية بين الجزيرة والأولمبي.

جانب من مراسم قرعة بطولة ليبيا لكرة اليد التي جرت بقاعة زوارة، 19 مارس 2023. (الإنترنت)