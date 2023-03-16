الهلال والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثالثة لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأربعاء أربع مباريات في الجولة الثانية لإياب المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد أسفرت عن النتائج التاليه:

فاز الأهلي طرابلس على بنغازي الجديدة بنتيجة 25 هدفا مقابل 20 هدفا، بينما فاز الأهلي بنغازي على نظيره الأولمبي بـ28 مقابل 25 هدفا، وحقق الهلال فوزا على قاريونس بـ31 هدفا لـ20 هدفا، واختتمت المباريات بتعادل الشرطة والجزيرة بـ29 هدفا لكل منهما.

الترتيب بعد خمس جولات

يتصدر الهلال المجموعة الأولى بـ12 نقطة ويأتي الجزيرة ثانيًا بفارق الأهداف، وثالثا الشرطة بـ10 نقاط، وقاريونس رابعا بست نقاط.

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وفي المجموعه الثانية يتصدر الأهلي طرابلس بالعلامة الكاملة بـ15 نقطة، ويلاحقه الأولمبي بـ10 نقاط، والأهلي بنغازي بثماني نقاط، وبنغازي الجديدة بست نقاط.

انطلاق الجولة السادسة

والجولة السادسة والأخيرة انطلقت منذ قليل بمباراتي الشرطة وقاريونس، والأهلي بنغازي مع بنغازي الجديدة، وتعقبهما مباراتي الهلال مع الجزيرة والأهلي طرابلس مع الأولمبي.

يشار إلى أن أول وثان كل مجموعة سيتأهل إلى رباعي التتويج والذى سيقام بنظام التجمع بمدينة زوارة بداية من 20 مارس الجاري.