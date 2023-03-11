المنتخب الليبي يضيف 3 ميداليات جديدة في ملتقى مراكش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أضاف المنتخب الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة ثلاث ميداليات جديدة اليوم في منافسات رمي الجلة والقرص، في الملتقى الدولي بمراكش، الذي يقام خلال أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من مارس الجاري.

تمكن البطل وليد شطيبة من حصد ميدالية ذهبية في منافسات رمي القرص بعد تسجيله مسافة 38.9 مترًا، بينما نال البرونزية في منافسات اليوم الأول، في رمي الجلة، بعد أن سجل في آخر محاولة له مسافة 11.97 مترًا.

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وتُوج البطل أسامة اليونسي بالميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة لمسافة 9.40 مترًا، بينما تُوج محمود رجب بالميدالية الفضية في رمي الجلة لمسافة 11.70 مترًا.

ميداليات ليبيا في البطولة

ومع ختام البطولة جمعت ليبيا خمس ميداليات خلال مشاركتها بستة رياضيين، ميداليتان ذهبيتان، وفضيتان، وواحدة برونزية.

اللاعب الليبي وليد شطيبة المشارك في الملتقى الدولي بمراكش، 11 مارس 2023. (الإنترنت)

اللاعب الليبي أسامة اليونسي المتوج بالميدالية الفضية في ملتقى مراكش الدولي، 11 مارس 2023. (الإنترنت)