ذهبية وبرونزية لليبيا في الملتقى الدولي بمراكش

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تمكن البطلان البارالمبيان محمود رجب ووليد شطيبة من حصد الميداليتين الذهبية والبرونزية، في الملتقى الدولي بمراكش، الذي يقام خلال أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من مارس الجاري، ضمن الجائزة الكبرى للدوري الماسي والمؤهل للألعاب الأولمبية 2024 بباريس، بمشاركة 42 دولة و105 حكما.

توج البطل محمود رجب لاعب المنتخب الليبي لذوي الاحتياجات الخاصة بالميدالية الذهبية في رمي القرص بعد رميه لمسافة 44 مترا، متفوقا على التشيكي جاروسلاف بيتروس صاحب الفضية ولاعب الرأس الأخضر ماريلسون فرنانديز الذي نال البرونزية.

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بينما تمكن البطل وليد شطيبة من إضافة قلادة برونزية في رمي الجلة، بعد أن سجل في آخر محاولة له مسافة 11.97 متر، وهي المحاولة الخامسة له.

وتمكن لاعب المنتخب عبدالرحمن أبوالزمازم من تحقيق المركز السادس بزمن قدره 14:43، ضمن منافسات سباق السرعة للرجال مسافة 100 متر.

مشاركة المنتخب في البطولة

يشار إلى أن المنتخب الوطني يشارك في هذه البطولة بستة رياضيين في ألعاب رمي القرص ودفع الجلة والسرعة لمسافة 100- 200 متر.

ويشرف على تدريب المنتخب المدربان عبد الرؤوف سعيد في الرمي، وسالم أرحومة في السرعة لمسافة 100 - 200 متر.

والرياضيون الستة هم:

محمد رجب يشارك في رمي القرص والجلة تصنيف F57.

أسامة اليونسي يشارك في دفع الجلة تصنيف F34.

وليد شطيبة يشارك في رمي القرص والجلة تصنيف F42.

أحمد ركروك يشارك في دفع الجلة تصنيف F40.

عبدالرحمن أبوالزمازم يشارك في السرعة لمسافة 100- 200 متر تصنيف T46.

عبدالناصر عبدالسلام يشارك في السرعة لمسافة 100 - 200 متر.