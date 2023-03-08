منتخب ليبيا لذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في الجائزة الكبرى للدوري الماسي بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتوجه بعثة المنتخب الليبي لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الأربعاء، إلى تونس، ومنها إلى المغرب للمشاركة في ملتقي مراكش الدولي الذي يقام خلال أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من مارس الجاري.

المشاركة ضمن الجائزة الكبرى للدوري الماسي المؤهل للألعاب الأولمبية 2024 بباريس، وتضم بعثة المنتخب ستة رياضيين في ألعاب رمي القرص ودفع الجلة والسرعة لمسافة 100.200 متر.

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ويشرف على تدريب المنتخب المدربان عبدالرؤوف سعيد في الرمي، وسالم أرحومة في السرعة لمسافة 200.100 متر، والرياضيون هم: محمد رجب يشارك في رمي القرص والجلة تصنيف (F57)، وأسامة اليونسي يشارك في دفع الجلة تصنيف (F34).

أيضا وليد شطيبة يشارك في رمي القرص والجلة تصنيف (F42)، ويشارك أحمد ركروك في دفع الجلة تصنيف (F40)، ويشارك عبدالرحمن أبوالزمازم في السرعة لمسافة 200.100 متر تصنيف (T46)، ويشارك عبدالناصرعبدالسلام في السرعة لمسافة 200.100 متر.