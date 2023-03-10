شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المدينة والاتحاد في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم الاستوديو التحليلي لمواجهة المدينة والاتحاد في تمام الساعة الثانية وخمسين دقيقة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع عبدالرزاق بالحاج، ويستضيف محللو قناة الوسط أسامة الفزاني وعلي أرحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة.

ويدخل المدينة المواجهة أمام المتصدر سعيا منه لتحقيق نتيجة إيجابية، تبعده بفارق مريح عن مراكز الهبوط، بينما يأمل الاتحاد في الابتعاد بالصدارة أكثر عن أقرب ملاحقيه أبوسليم.

الاتحاد في الصدارة

ويحتل الاتحاد صدارة المجموعة الثانية بـ24 نقطة، وأقرب ملاحقيه أبوسليم يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط، ما يعني أن الخسارة اليوم تهدد الصدارة، في حالة فوز أبوسليم أمام المحلة الأحد المقبل، بينما يحتل المدينة المركز السابع في الترتيب بثمان نقاط، ويبتعد بثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.