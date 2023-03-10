الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة الأندية العربية التي أجريت في العاصمة السعودية الرياض عن مواجهات قوية لفريقي الأهلي طرابلس «الزعيم» والاتحاد «العميد» ممثلي ليبيا في البطولة، وتحدد أن يواجه الاتحاد فريق الجيش الملكي المغربي، وهو متصدر الدوري المغربي، ومن الفرق القوية في الدوري المغربي، وتجرى مباراة الذهاب في المغرب، والإياب على ملعب شهداء بنينا خلال أبريل المقبل، وفي حال تجاوز الاتحاد للجيش الملكي سيواجه الفائز من مباراة الوحدة الإماراتي والبرج اللبناني، ليكون الهدف هو التأهل إلى المجموعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي وفريقا ثالثا لم يحدد بعد.

وأوقعت القرعة الفريق الثاني الليبي الأهلي طرابلس في الدور الأول أمام فريق طلائع الجيش المصري (مباراة الذهاب ستكون في مصر والإياب على ملعب شهداء بنينا)، يومي الخامس والحادي عشر من أبريل، وفريق طلائع الجيش المصري أيضا من الفرق القوية، رغم أن ترتيبه هذا الموسم في الدوري المصري متأخر ورصيده 17 نقطة، وفي حال تجاوز الأهلي طرابلس فريق طلائع الجيش، يواجه الفائز من مباراة شباب الخليل الفلسطيني والسيب العماني، ليكون الهدف التأهل إلى المجموعة التي تضم الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري.

الاتحاد السعودي مع الترجي التونسي والشرطة العراقي

وأسفرت قرعة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال عن مواجهات نارية في مرحلة المجموعات، بعد وقوع الاتحاد السعودي في المجموعة الأولى التي تضم فرق الترجي التونسي والشرطة العراقي والمتأهل من الهلال السوداني والمنامة البحريني والصفاقسي التونسي وقطر القطري.

وضمت المجموعة الثانية الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري وفريقا واحدا من طلائع الجيش المصري والأهلي طرابلس الليبي والنهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، فيما وقع النصر السعودي في المجموعة الثالثة رفقة الزمالك المصري، والمتأهل من التصفيات التي يشارك فيها الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي والمريخ السوداني وتشرين السوري، بالإضافة إلى المتأهل من تصفيات فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني والسيب العماني.

وجاءت في المجموعة الرابعة فرق الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل الأول من تصفيات الجيش المغربي والاتحاد الليبي والبرج اللبناني والوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى المتأهل السادس من تصفيات نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني والكويت الكويتي وشبيبة الساورة الجزائري.

الرجاء المغربي آخر المتوجين في أغسطس 2021

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم قائمة الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023، والّتي تحمل مسمى «كأس الملك سلمان للأندية»، نسبة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضمّت القائمة 34 ناديا، من بينها 4 أندية سعودية، وهي: الهلال والنصر واتحاد جدة والشباب، ويمثّل ناديا الزمالك وطلائع الجيش مصر في البطولة، فيما تمّ اختيار نادي الوحدة من الإمارات والكويت من الكويت، والسد وقطر من قطر، وتقام منافسات البطولة بمرحلتي أدوار أولية ومن ثمّ نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أن تبلغ جوائزها أكثر من 10 ملايين دولار، وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

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وكشف مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى «كأس الملك سلمان» على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستقام بنظام تصفيات تمهيدية، ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف، من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، أن منافسات البطولة سيشارك فيها 34 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف المقبل، على أن يتم لاحقا الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحـادات العـربيــــة الأعضـــاء، ومـــع الاتحــاد السعودي لكــــرة القــــدم المستضيف لنهائيات البطولة.

ثلاثة أدوار تمهيدية حتى بلوغ دور المجموعات

وأصبحت البطولة العربية للأندية 2023 مثار حديث جماهير كرة القدم من المحيط إلى الخليج بمجرد الإعلان عن إقامة نسخة هذا العام بصورة رسمية، بعد أن تقرر أن تحمل هذه النسخة اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الوقت الذي ستقام خلاله الأدوار النهائية من المسابقة على الملاعب السعودية، لتتغير البطولة، بعد أن أقيمت في نسختها الأخيرة بنظام المباريات الإقصائية، عندما تُوج الرجاء المغربي بطلا للعرب، وهناك ثلاثة أدوار تمهيديـــة حتــى بلـــوغ دور المجمـــوعات النهائي. الــــدور التمهيدي الأول سيكون تصفيات بين أبطال دوريات جيبوتي والصومال واليمن وجزر القمر بنظام خروج المغلوب، وبشأن الدور التمهيدي الثاني، سيرشح كل اتحاد عربي فريقا واحدا للمشاركة به، شريطة أن يكون ضمن المربع الذهبي لمسابقة الدوري في موسم 2021-2022، ويكون مجموع الأندية في الدور الثاني 24 فريقا، يلعبون مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهل إلى الدور الثالث، وفي الدور التمهيدي الثالث، أو ما سيطلق عليه الدور الثاني تلتقي الفرق الفائزة في الدور السابق، وعددها 12، بنظام الذهاب والإياب لحسم المتأهل إلى دور المجموعات.

تتأهل إلى دور المجموعات الذي سيقام في السعودية ستة أندية، تضاف إليها أربعة أندية بالتأهل المباشر باختيار اللجنة المنظمة للبطولة، وستة أندية أخرى تتأهل حسب تصنيفها في ديسمبر 2022 من أبطال الدوريات لبلوغ دور المجموعات، تقسم الأندية إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تحتوي على أربع فرق تلتقي بعضها بعضا مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى ربع النهائي، وبداية من دور الـ8، تقام المباريات بالأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.