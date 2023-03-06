  • Alwasat News
Atwasat

رئيس مسابقات كرة اليد حبيب بلقاسم: استحدثنا بطولة كأس الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 06 مارس 2023, 04:49 مساء
رئيس مسابقات كرة اليد حبيب بلقاسم: استحدثنا بطولة كأس الاتحاد
جانب من منافسات كرة اليد. (فيسبوك)
alwasat radio

انضم أمس الأحد الشرطة رابع المجموعة الأولى إلى كوكبة الفرق المتأهله إلى نهائيات ليبيا لكرة اليد، بعد فوزه في المباراة الفاصلة مع خامس المجموعة الثانية فريق الأخضر.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الشرطة (22-10)، وحافظ الشرطة على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (34-23)، أدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط، وراقبها فنيا الصادق الدروقي وإداريا مرعي الحاسي.

- فوز النصر والهلال وقاريونس في الدوري الليبي لكرة اليد

المتأهلون من المجموعة الأولى الأهلي طرابلس والجزيرة والأولمبي والشرطة، وعن المجموعة الثانية فرق الهلال والأهلي بنغازي وقاريونس وبنغازي الجديدة.

لجنة المسابقات تحدد شكل المنافسات  
وفي تصريح لرئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد دكتور حبيب بلقاسم إلى «بوابة الوسط»، قال «الفرق الثمانية المتأهلة وُزّعت على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى: الأهلي طرابلس والأولمبي والأهلي بنغازي وبنغازي الجديدة، وتشكّلت المجموعة الثانية من فرق الهلال وقاريونس والجزيرة والشرطة».

وأضاف «ستتبارى كل مجموعة فيما بينها بنظام التجمع من مرحلتين، المرحلة الأولى ستقام أيام 8، 9، 10 مارس الجاري، المجموعة الأولى ستتبارى في طرابلس، والثانية في بنغازي، والتجمع الثاني سيكون أيام 14، 15، 16 مارس، وتقام مباريات المجموعة الأولى بصالة بنغازي والثانية بطرابلس».

وأكمل «يتأهل أول وثان كل مجموعة للنهائيات لعمل رباعي التتويج، والذي سيقام بصالة زوارة من ذهاب فقط أيام 20، 21، 22 مارس الجاري».

واختتم دكتور حبيب حديثه قائلا «استحدثنا العام الجاري بطولة كأس الاتحاد بمشاركة الفرق التي لم تتأهل من المرحلة الأولى وهى المشعل والأخضر والمروج والنصر، وتقام النهائيات بقاعة المرج بداية من التاسع من مارس الجاري بنظام التجمع من مرحلة واحدة فقط، والفريق المتوج بالبطولة سيمثل ليبيا في بطولة الأندية العربية، بينما تقام نهائيات الكأس بمدينة طرابلس بنظام خروج المغلوب، ومشاركة الفرق الأربعة المتأهلة، الأهلي طرابلس والأولمبي والهلال وبنغازي الجديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر

عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب

رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب
بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً

بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتائج متوازنة للاعبي ليبيا في «رواد التنس العربي»
نتائج متوازنة للاعبي ليبيا في «رواد التنس العربي»
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
المنتخب الليبي يفقد جهود صولة أمام تونس بعد إعلان العربي الكويتي
المنتخب الليبي يفقد جهود صولة أمام تونس بعد إعلان العربي الكويتي
ختام قوي بحضور أكثر من 60 رياضيا في بطولة ليبيا للعدو الريفي (صور)
ختام قوي بحضور أكثر من 60 رياضيا في بطولة ليبيا للعدو الريفي ...
سحب قرعة بطولة الأندية العربية في الرياض بحضور ليبي قوي.. الليلة
سحب قرعة بطولة الأندية العربية في الرياض بحضور ليبي قوي.. الليلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة
لجنة تنظيم المسابقات تنشر العقوبات على الأندية المنسحبة...
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات.. ويلوح باتخاذ خطوات قانونية
الاتحاد المصراتي يصدر بيانا غاضبا ضد قرارات لجنة المسابقات........
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»
الاتحاد العربي يدعو الأهلي طرابلس لـ«كأس الملك سلمان»...
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن ......
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي ......
المزيد
نادر كارة: محمد صلاح فخر وقدوة لكل شاب عربي
نادر كارة: محمد صلاح فخر وقدوة لكل شاب عربي...
رئيس مسابقات كرة اليد حبيب بلقاسم: استحدثنا بطولة كأس الاتحاد
رئيس مسابقات كرة اليد حبيب بلقاسم: استحدثنا بطولة كأس ......
رئيس الاتحاد الليبي للسباحة يشارك في اجتماع العمومية الأفريقي
رئيس الاتحاد الليبي للسباحة يشارك في اجتماع العمومية ......
سحب قرعة بطولة الأندية العربية في الرياض بحضور ليبي قوي.. الليلة
سحب قرعة بطولة الأندية العربية في الرياض بحضور ليبي قوي.. ......
ختام قوي بحضور أكثر من 60 رياضيا في بطولة ليبيا للعدو الريفي (صور)
ختام قوي بحضور أكثر من 60 رياضيا في بطولة ليبيا للعدو الريفي......
المزيد