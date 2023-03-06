رئيس مسابقات كرة اليد حبيب بلقاسم: استحدثنا بطولة كأس الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انضم أمس الأحد الشرطة رابع المجموعة الأولى إلى كوكبة الفرق المتأهله إلى نهائيات ليبيا لكرة اليد، بعد فوزه في المباراة الفاصلة مع خامس المجموعة الثانية فريق الأخضر.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الشرطة (22-10)، وحافظ الشرطة على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (34-23)، أدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط، وراقبها فنيا الصادق الدروقي وإداريا مرعي الحاسي.

- فوز النصر والهلال وقاريونس في الدوري الليبي لكرة اليد

المتأهلون من المجموعة الأولى الأهلي طرابلس والجزيرة والأولمبي والشرطة، وعن المجموعة الثانية فرق الهلال والأهلي بنغازي وقاريونس وبنغازي الجديدة.

لجنة المسابقات تحدد شكل المنافسات

وفي تصريح لرئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد دكتور حبيب بلقاسم إلى «بوابة الوسط»، قال «الفرق الثمانية المتأهلة وُزّعت على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى: الأهلي طرابلس والأولمبي والأهلي بنغازي وبنغازي الجديدة، وتشكّلت المجموعة الثانية من فرق الهلال وقاريونس والجزيرة والشرطة».

وأضاف «ستتبارى كل مجموعة فيما بينها بنظام التجمع من مرحلتين، المرحلة الأولى ستقام أيام 8، 9، 10 مارس الجاري، المجموعة الأولى ستتبارى في طرابلس، والثانية في بنغازي، والتجمع الثاني سيكون أيام 14، 15، 16 مارس، وتقام مباريات المجموعة الأولى بصالة بنغازي والثانية بطرابلس».

وأكمل «يتأهل أول وثان كل مجموعة للنهائيات لعمل رباعي التتويج، والذي سيقام بصالة زوارة من ذهاب فقط أيام 20، 21، 22 مارس الجاري».

واختتم دكتور حبيب حديثه قائلا «استحدثنا العام الجاري بطولة كأس الاتحاد بمشاركة الفرق التي لم تتأهل من المرحلة الأولى وهى المشعل والأخضر والمروج والنصر، وتقام النهائيات بقاعة المرج بداية من التاسع من مارس الجاري بنظام التجمع من مرحلة واحدة فقط، والفريق المتوج بالبطولة سيمثل ليبيا في بطولة الأندية العربية، بينما تقام نهائيات الكأس بمدينة طرابلس بنظام خروج المغلوب، ومشاركة الفرق الأربعة المتأهلة، الأهلي طرابلس والأولمبي والهلال وبنغازي الجديدة.