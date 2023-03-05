اختتام بطولة ليبيا للقوة البدنية وتكريم الفائزين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

اختتمت في ساعات متأخرة من ليلة السبت بمجمع قاعات «وقادوقو» بمدينة سرت بطولة ليبيا للقوة البدنية 2023 التي ينظمها الاتحاد العام للقوة البدنية، بمشاركة 148 رياضيًا في مختلف الأوزان والفئات من أندية رياضية يمثلون 26 مدينة.

وحضر اختتام البطولة التي انعقدت خلال الفترة من 1إلى 4 مارس الجاري عميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس الاتحاد العام للقوة البدنية منير الشويهدي، وأعضاء الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة ورئيس لجنة الحكام بالبطولة ومدربو الأندية والصالات المشاركة في البطولة.

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أكد عميد بلدية سرت في كلمة له خلال حفل الختام «أن مدينة سرت السلام، ترحب بأي نشاط يقام على أراضيها باعتبارها مدينة الأمان والسلام».

ووجه عميد البلدية رسالة للمشككين في أمان المدينة، قائلًا: «مدينة سرت تحتضن جميع الفعاليات، ودائمًا ما تختارها الاتحادات لإقامة أنشطتها، فلا يمر أسبوع، إلا ويعقد حدث مهم في مدينة وسط ليبيا (سرت)».

تكريم الفائزين

وجرى في ختام البطولة منح الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل بمختلف الأوزان، حيث منح الفائز بالترتيب الأول مبلغ 15 ألف دينار، بينما تحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ عشرة آلاف دينار، فيما جرى منح الفائز بالترتيب الثالث مبلغ خمسة آلاف دينار، بالإضافة لتكريم الأندية والصالات المتحصل رياضيوها على التراتيب الأولى.

كما تخلل الحفل توزيع شهائد الشكر والتقدير على الجهات المساهة والراعية لفعاليات البطولة وهي الحكومة الليبية وبلدية سرت وصندوق الضمان الاجتماعي الوسطي وصيدلية ريماس سرت.

لقطة من فعاليات بطولة ليبيا للقوة البدنية التي أقيمت بمدينة سرت، 5 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من فعاليات بطولة ليبيا للقوة البدنية التي أقيمت بمدينة سرت، 5 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من فعاليات بطولة ليبيا للقوة البدنية التي أقيمت بمدينة سرت، 5 مارس 2023. (الإنترنت)