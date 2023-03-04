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شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 04:35 مساء
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر والتحدي في «دورينا»
الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الليبي. (قناة الوسط)
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ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة النصر وضيفه التحدي في تمام السادسة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى.

ويدخل النصر المباراة سعيًا للفوز من أجل الاقتراب أكثر من المركز الأول، الذي يحتله الأهلي بنغازي بفارق أربع نقاط عن النصر، فيما يسعى التحدي للابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز التاسع في الجدول.

ويبتعد التحدي بفارق سبع نقاط عن متذيل الترتيب شباب الجبل، لكنه لا يبتعد كثيرا عن مراكز الأمان، إذ يبعد عن صاحب المركز الخامس الصداقة بفارق أربعة نقاط فقط، بينما في حالة فوزه اليوم فإنه سيتجاوز الأخضر، الذي يملك مباريات مؤجلة بسبب المشاركة الأفريقية.

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