شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم فريق الاتحاد على ملعبه ضيفه المحلة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في تمام الثالثة ظهرا، عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل الاتحاد أولى لقاءاته بمرحلة الإياب، بعد انسحابه من المشاركة في اللقاء الأول، وهو متصدر للمجموعة برصيد 20 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه أبوسليم، بينما يتذيل المحلة جدول الترتيب بثلاث نقاط، بعد خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريقين، إثر انسحابهم من لقاءات الجولة الأولى.