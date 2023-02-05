الملاكم الليبي أكرم أنبيه يفوز على ملاكم جزر سيشل بالنقاط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق الملاكم الليبي أكرم أنبيه الفوز بالنقاط، اليوم الأحد، على الملاكم من جزر سيشل في أول مشاركة دولية له في بطولة الحزام الذهبي للملاكمة بالمغرب 2023.

وسجل أبطال الملاكمة الليبيون في منافسات بطولة المغرب الدولية نتائج طيبة، وفاز في البداية الملاكم عبدالباسط بالخير على السويسري سارمينتو بالنقاط 4 مقابل 1، في دور الـ16 لمنافسات وزن 63 كلغ.

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وفي الدور ذاته، فاز الملاكم أسامة بركوس على الغيني سماح الحسن بالنقاط 3 مقابل 2 في وزن 80 كلغ، بينما فقد الملاكم عاصم دوكو نزاله أمام الإيطالي سلفاتور بالنقاط 5 دون رد في ربع نهائي وزن 75 كلغ.

ويشارك من ليبيا خمسة ملاكمين، إلى جانب أكرم أنبيه، وهم مؤيد عكاشة وعبدالباسط بلخير وأكرم أنبيه وعاصم دوكو وأسامة البركوس.