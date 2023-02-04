أسامة البركوس يحقق أول فوز له في الحزام الذهبي بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط

استهل المنتخب الليبي مشواره في بطولة الحزام الذهبي للملاكمة بالمغرب، بفوز الملاكم الليبي أسامة البركوس على خصمه الغيني.

وحقق أسامة أول فوز له في نزال دولي، إذ تعتبر مشاركته في بطولة المغرب، هي الأولى على المستوى الدولي، ويسعى لاعب نادي قرقارش الليبي للصعود لمنصة التتويج بالبطولة المغربية.

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وشارك البركوس في وزن 75 / 80، ليحقق الفوز الأول له في مشواره على حساب الغيني سماح الحسن.

ويشارك من ليبيا خمسة ملاكمين، إلى جانب أسامة البركوس، وهم مؤيد عكاشة وعبدالباسط بلخير وأكرم أنبيه وعاصم دوكو.