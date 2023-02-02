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5 ليبيين في دولية محمد الخامس للملاكمة بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 02 فبراير 2023, 02:27 مساء
5 ليبيين في دولية محمد الخامس للملاكمة بالمغرب
بعثة المنتخب الليبي المشاركة في بطولة محمد السادس للملاكمة، 31 يناير 2023. (الإنترنت)
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تنطلق اليوم الخميس بالقاعة المغطاة المحاميد بمدينة مراكش المغربية النسخة السادسة لبطولة محمد السادس الدولية للملاكمة بمشاركة 195 ملاكما يمثلون 35 بلدا، ويشارك من ليبيا خمسة ملاكمين، وهم مؤيد عكاشة وعبدالباسط بلخير، وأكرم أنبيه وعاصم دوكو وأسامة البركوس.

مباريات الدور التمهيدي لملاكمي ليبيا
يشارك في وزن 57/ 60، الملاكم الليبي مؤيد عكاشة الذي يلتقي المغربي محمد حموت، وفي وزن من 60 / 63.5 يشارك الليبي عبدالباسط خير وينافس السويسري سارمينتو.

بينما في وزن 63.5/ 67 يلتقي الملاكم أكرم أنبيه مع نظيره بون فاس من سيشل، بينما في وزن 71 / 75 الليبي عاصم دوكو يلتقي الإيطالي سلفاتور.

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أما في وزن 75/ 80 يواجه الليبي أسامة البركوس الغيني سماح الحسن.

نذكر أن بطولة محمد السادس جرى اعتمادها رسميا من الاتحاد الدولي للملاكمة (سلسلة الحزام الذهبي)، بعد إقامة ست نسخ من البطولة في المغرب، وزيادة عدد المنتخبات المشاركة فيها.

نسخ البطولة المغربية
إذ أقيمت النسخة الأولى بمدينة الرباط 2004، بمشاركة 11 بلدا، بينما النسخة الثانية شهدتها مدينة فاس 2006، وبمشاركة 10 دول، بينما الثالثة أقيمت في الدار البيضاء 2008، وبمشاركة 16 بلدا.

وأقيمت النسخة الرابعة بمدينة مراكش 2010، بمشاركة 23 بلدا، والنسخة الخامسة بمدينة مراكش 2014 بمشاركة 15 بلدا، واليوم تقام النسخة السادسة من البطولة 2023 بمدينة مراكش بمشاركة 35 بلدا.

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