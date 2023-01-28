صالح ارحيل مدربا للمروج ورضوان الديب للوحدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي المروج مع المدرب الوطني صالح ارحيل، لتدريب الفريق الأول بنادي المروج وهو أحد فرق الدرجة الأولي.

ويعد المدرب صالح ارحيل من المدربين المميزين، حيث درب عدة فرق وحقق معها نتائج جيدة، وأخرها فريق الصقور في طبرق.

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من جهة أخرى تعاقدات إدارة نادي الوحدة في طرابلس مع المدرب الوطني رضوان الديب، لتدريب الفريق الأول، وهو أحد فرق الدرجة الأولي.

فريق الوحدة من أعرق فرق طرابلس وليبيا وكان مصدرا مهما لتقديم اللاعبين المميزين الذين قدموا الإضافة للمنتخب الوطني، كما مر بفترات زمينة صعبة ويحاول جاهدا العودة إلى دوري الأضواء.

والمدرب رضوان الديب من المدربين الشباب وقبل توقيعه مع فريق الوحدة كان مديرا فنيا للفئات السنية بنادي الأهلي طرابلس.

المدرب رضوان الديب. (فيسبوك)

المدرب صالح ارحيل. (فيسبوك)