سابالينكا تحرز أوّل ألقابها الكبرى بفوزها على ريباكينا في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تُوّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الخامسة عالميًا بأول لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ25، (4-6، 6-3 و6-4).

- سابالينكا إلى نصف نهائي أستراليا بعد الفوز على فيكيتش

وعوّضت سابالينكا (24 عاما) تأخرها في المجموعة الأولى لتتمكن من هزيمة بطلة ويمبلدون، بعد مباراة دامت لساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، حسب «فرانس برس».

وبلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الخامسة عالميًا، أول نهائي كبيرا لها في مسيرتها، بفوزها الخميس، على البولندية ماغدا لينيت في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة (7-6)، (7/1)، (6-2)، لتضرب موعدا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة لقب ويمبلدون، الفائزة على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا.