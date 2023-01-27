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النصر يستهل مشواره في دورة دبي للسلة بمواجهة الوحدة السوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 04:29 مساء
النصر يستهل مشواره في دورة دبي للسلة بمواجهة الوحدة السوري
لاعب النصر يسجل سلة في شباك التحدي بالدوري الليبي لكرة السلة، 13 يناير 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
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يستهل النصر الليبي مشاركته في بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة بمواجهة نادي الوحدة السوري، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت ليبيا بصالة نادي الوصل الإماراتي.

وتنطلق اليوم الجمعة النسخة الـ٣٢ من بطولة دبي، وستستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، وسيتأهل من دور المجموعات أربعة فرق عن كل مجموعة للأدوار النهائية للبطولة، وفق ما نشرته صفحة كرة السلة الليبية «بفيسبوك».

- النصر الليبي ممثل ليبيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
-  سلة النصر في بطولة دبي

ووقع النصر في المجموعة الأولى رفقة فرق سترونغ جروب الفلبيني ودينامو اللبناني والوحدة السوري ومنتخب الإمارات.

مباريات النصر في دور المجموعات
وسيواجه النصر في المباراة المقبلة غدا السبت فريق سترونغ جروب الفلبيني عند السابعة مساء بتوقيت ليبيا، ثم سيلتقي يوم الإثنين المقبل فريق دينامو لبنان الخامسة مساء، بينما يختتم النصر دور المجموعات بمواجهة منتخب الإمارات في الخامسة مساء الثلاثاء.

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