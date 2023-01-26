محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختير حارس المنتخب الليبي وحامي عرين الأهلي طرابلس محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال الرياضة العربية لسنة 2022، في تكريمه من قبل أكاديمية «ويكميديا» للتدريب والإنتاج الإعلامي واتحاد المنتجين العرب التابعة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

وقد تلقى الكابتن نشنوش دعوة لحضور حفل التكريم، لدوره الكبير في تحقيق كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين العام 2014، إلى جانب تحقيقه أرقاما قياسية وبطولات محلية مع ناديه الأهلي طرابلس.

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التكريم في فندق تريومف

وسيجرى تكريم الحارس الدولي غدا الجمعة في فندق تريومف بالتجمع الخامس بالقاهرة، وسط نخبة من نجوم الرياضة والفن والمجتمع بالوطن العربي.

دعوة الحارس محمد نشنوش لحضور حفل التكريم بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)