مصطفى مرعي يعلن انفصاله عن تدريب دارنس «الأنيق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي دارنس، المصري مصطفى مرعي، رحيله عن تدريب الفريق «الأنيق» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، معلنًا عدم الاستمرار في مهمته، موجهًا الشكر إلى جمهور نادي دارنس، قائلًا عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هم من أعتبرهم الداعم الرئيسي والدئم لنادي دارنس القلب النابض لمدينة درنة».

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وأضاف «كانوا هم أيضًا السند لي وللاعبين منذ بداية الموسم، ويشهد الله أنني كنت ولا أزال أعتبرهم بمثابة أهلي وبيتي الثاني وأنني لم أشعر معهم بغربة، لكن..؟ بكل أسف لكي يستمر النجاح يجب أن يكون مبنيًا على أسس وقواعد ثابتة ونظرًا لأنني ومن خلال مهنتي أحاول تغذية طموحي اللا محدود».

وأوضح «أجد من الصعوبة استكمال مشواري في نادي دارنس، متمنيًا من كل قلبي دوام النجاح للأنيق ووصوله إلى أعلى المنازل».

واختتم مرعي حديثه قائلًا «أخيرًا أشكر جهازي وجميع اللاعبين الذين شاركوني مشوار النجاح وتحلوا بأعلى درجات الصبر ولم يقصروا بنقطة عرق أو مجهود لرفعة نادي دارنس.. وأتمنى لمجلس الإدارة التوفيق فيما هو قادم».