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أنغولي دولي.. الصفقة الثالثة في الميركاتو الشتوي للأهلي طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 01:26 مساء
أنغولي دولي.. الصفقة الثالثة في الميركاتو الشتوي للأهلي طرابلس (صور)
الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو مع أبوعون. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس دعم صفوف فريق كرة القدم الأول عبر الصفقة الثالثة، بعدما أتم رئيس النادي ساسي أبوعون الاتفاق والتعاقد مع الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو كافالو خلال فترة الانتقالات الحالية «الميركاتو الشتوي».

ووصل الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو كافالو إلى ليبيا وظهر رفقة رئيس مجلس الإدارة ساسي أبوعون فور وصوله العاصمة طرابلس استعدادا لإتمام إجراءات انتقاله إلى الأهلي طرابلس، بحسب الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

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سبق وتعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس في بداية الانتقالات الشتوية الجارية رسميا مع المدافع التونسي هيثم العيوني قادما من نادي المصري البورسعيدي، قبل أن تتمم الإدارة الصفقة الثانية مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، أحد أبرز هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقالت الصفحة الرسمية: «أنهی رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ساسي أبوعون ونائبه محمد المشاي اتفاقهما مع نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا طارق أبوالعينين، حول التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، علی سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.. إيبوكا لاعبا للزعيم».

الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو خلال وصوله طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو خلال وصوله طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو خلال وصوله طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو خلال وصوله طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو خلال وصوله طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأنغولي الدولي هيرينيلسون كارمو خلال وصوله طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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