8 مشاركات في دورة المعد البدني للسيدات بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت اليوم السبت بمدينة مصراتة، دورة المعد البدني العام، من المستوى الثالث للسيدات، بمشاركة ثماني متدربات، اللائي تأهلن من دورة المستوى الثاني.

وفى تصريح لمديرة الدورة حدهم العابد، قالت: «الدورة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي النسائي، وبالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الأولمبية، وتهدف الدورة إلى الاهتمام بالعناصر النسائية وتأهيلها وتطويرها».

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ويحاضر في الدورة نخبة من أساتذة التربية البدنية بكليات طرابلس والزاوية ومصراتة، وأضافت العابد: «يتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية، وستتواصل لمدة أسبوع، بواقع محاضرتين يوميا».

حدهم العابد تحاضر في أول يوم

وألقيت في اليوم الافتتاحي محاضرتين، الأولى بعنوان: اختبارات وقياس، وحاضرت فيها الدكتورة حدهم العابد، بينما المحاضرة الثانية بعنوان: حول المكملات الغذائية، للدكتورة سميه أبوزيان.

جدول محاضرات دورة المعد البدني للسيدات، بمصراتة، 7 يناير 2023. (صفحة اللجنة الاولمبية الليبية بفيسبوك)