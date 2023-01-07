  • Alwasat News
Atwasat

8 مشاركات في دورة المعد البدني للسيدات بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 07 يناير 2023, 09:54 مساء
8 مشاركات في دورة المعد البدني للسيدات بمصراتة
جانب من دورة المعد البدني للسيدات، بمصراتة، 7 يناير 2023. (صفحة اللجنة الاولمبية الليبية بفيسبوك)
alwasat radio

انطلقت اليوم السبت بمدينة مصراتة، دورة المعد البدني العام، من المستوى الثالث للسيدات، بمشاركة ثماني متدربات، اللائي تأهلن من دورة المستوى الثاني.

وفى تصريح لمديرة الدورة حدهم العابد، قالت: «الدورة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي النسائي، وبالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الأولمبية، وتهدف الدورة إلى الاهتمام بالعناصر النسائية وتأهيلها وتطويرها».

- حدهم العابد: نجهز لدورة المعد البدني للسيدات في الأكاديمية الأولمبية الليبية
- 13 مشاركة في دورة إعداد المعد البدني للسيدات.. وحدهم العابد تكشف الخريطة كاملة لـ«بوابة الوسط»

ويحاضر في الدورة نخبة من أساتذة التربية البدنية بكليات طرابلس والزاوية ومصراتة، وأضافت العابد: «يتضمن برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية، وستتواصل لمدة أسبوع، بواقع محاضرتين يوميا».

حدهم العابد تحاضر في أول يوم
وألقيت في اليوم الافتتاحي محاضرتين، الأولى بعنوان: اختبارات وقياس، وحاضرت فيها الدكتورة حدهم العابد، بينما المحاضرة الثانية بعنوان: حول المكملات الغذائية، للدكتورة سميه أبوزيان.

جدول محاضرات دورة المعد البدني للسيدات، بمصراتة، 7 يناير 2023. (صفحة اللجنة الاولمبية الليبية بفيسبوك)
جدول محاضرات دورة المعد البدني للسيدات، بمصراتة، 7 يناير 2023. (صفحة اللجنة الاولمبية الليبية بفيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال ...
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مناقشة مسودة قانون عام الرياضة تمهيدا لاعتماد مجلس النواب
مناقشة مسودة قانون عام الرياضة تمهيدا لاعتماد مجلس النواب
انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخب الليبي والكونغو
انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخب الليبي والكونغو
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو ...
مواعيد الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري السلة الليبي
مواعيد الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري السلة الليبي
18 هدفا في مسابقة أواسط الممتاز بالمجموعة الثانية
18 هدفا في مسابقة أواسط الممتاز بالمجموعة الثانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» ......
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»
اتحاد الكرة الليبي يهدد بالانسحاب من «شان 2023»...
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان 2022»
26 لاعبا يدخلون معسكر منتخب ليبيا في تونس استعدادًا لـ«شان ......
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. الثلاثاء
«فرسان المتوسط» أمام «الأفيال» وديا استعدادا لـ«شان 2023».. ......
لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى
لجنة المسابقات تعلن جدول الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى...
المزيد
8 مشاركات في دورة المعد البدني للسيدات بمصراتة
8 مشاركات في دورة المعد البدني للسيدات بمصراتة...
فوز طائرة النصر والسويحلي والأهلي طرابلس في الدوري الليبي
فوز طائرة النصر والسويحلي والأهلي طرابلس في الدوري الليبي...
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا...
18 هدفا في مسابقة أواسط الممتاز بالمجموعة الثانية
18 هدفا في مسابقة أواسط الممتاز بالمجموعة الثانية...
مواعيد الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري السلة الليبي
مواعيد الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري السلة الليبي...
المزيد