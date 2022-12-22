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شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 05:16 مساء
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
من مباراة الهلال والصداقة في الجولة الثامنة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، 15 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الهلال وضيفه النصر في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى.

ويدخل النصر المباراة سعيًا للفوز ولا شيء غيره للارتقاء للمركز الأول في جدول الترتيب، إذ سيصل النصر إلى 17 نقطة في حالة فوزه، فيما يسعى الهلال للدخول إلى المربع الذهبي بـ12 نقطة في حالة الفوز.

وفي حالة تعادل الفريقين فإن الأمور ستتطور في جدول الترتيب، إذ يتساوى الهلال والصداقة والصقور في عدد النقاط، بينما يضيق دارنس الخناق على النصر، ويبقى الأخضر في الصورة في حالة تحقيقه الفوز أمام الأهلي بنغازي في مواجهة من العيار الثقيل.

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