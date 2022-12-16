كاراتيه الجمارك يعسكر خارجيا استعدادا لدولية الجزائر (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يواصل فريق الكاراتيه بنادي الجمارك تدريباته في معسكره بمدينة بنزرت التونسية، والذي يستمر لأربعة أيام

ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة الكاراتيه الدولية والتي تنظمها الجزائر في الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري، بمشاركة أندية من ليبيا وتونس والجزائر وفرنسا.

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مشاركة قوية بـ عشرين لاعبًا

ويشار إلى أن الجمارك الليبي سيشارك في البطولة بـ20 لاعبًا، في تخصصات كاتا وكوميتي، وتحت إشراف المدربين المحليين يوسف المزلع وأحمد زريق.

من معسكر فريق الكارتيه بنادي الجمارك في بنزرت بتونس، 15 ديسمبر 2022. (صفحة نادي الجمارك بفيسبوك)

من معسكر فريق الكارتيه بنادي الجمارك في بنزرت بتونس، 15 ديسمبر 2022. (صفحة نادي الجمارك بفيسبوك)

من معسكر فريق الكارتيه بنادي الجمارك في بنزرت بتونس، 15 ديسمبر 2022. (صفحة نادي الجمارك بفيسبوك)