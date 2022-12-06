السويحلي يهزم الأهلي طرابلس ويزاحمه في جدول الترتيب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق نادي السويحلي الفوز على فريق الأهلي طرابلس بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مصراته، ليرتقي إلى المركز الرابع خلف الأهلي بعد التساوي معه في النقاط (10).

وتقدم المهاجم بكاكي كرسيت للسويحلي بضربة رأسية في الدقيقة 33، فيما أضاف الظهير الأيمن التونسي الهادي خلفه الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

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وعاد نادي السويحلي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته مبارتين، ليصل إلى النقطة 10، ويرتقي للمراكز الرابع خلف الأهلي طرابلس، الذي يبقى في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السويحلي.