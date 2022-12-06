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السويحلي يهزم الأهلي طرابلس ويزاحمه في جدول الترتيب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 06:47 مساء
السويحلي يهزم الأهلي طرابلس ويزاحمه في جدول الترتيب
مهاجم نادي السويحلي بكاكي كرسيت يحتفل بهدفه في مرمى الأهلي طرابلس في مباراة بالدوري الليبي، 6 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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حقق نادي السويحلي الفوز على فريق الأهلي طرابلس بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مصراته، ليرتقي إلى المركز الرابع خلف الأهلي بعد التساوي معه في النقاط (10).

وتقدم المهاجم بكاكي كرسيت للسويحلي بضربة رأسية في الدقيقة 33، فيما أضاف الظهير الأيمن التونسي الهادي خلفه الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

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وعاد نادي السويحلي إلى سكة الانتصارات بعد خسارته مبارتين، ليصل إلى النقطة 10، ويرتقي للمراكز الرابع خلف الأهلي طرابلس، الذي يبقى في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السويحلي.

مواعيد الجولة السابعة
وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الليبي، حيث يواجه السويحلي فريق أساريا على ملعب مصراتة، فيما يستقبل الأهلي طرابلس فريق الخمس على ملعب الجميل.

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