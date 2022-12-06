الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد شروط «العفو العام» عن جميع العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (102) لسنة 2022 بشأن العفو العام عن العقوبات الصادرة في الموسم الرياضي 2021-2022.

وجاء في نص البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، «بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1962، بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته. وعلى النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، المعتمد من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 24-12-2016، وعلى كتاب لجنة الانتخابات المؤرخ في 30- 3-2002 بشأن اعتماد النتيجة النهائية لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد. وعلى القانون الدولي وتعديلاته وعلى اللوائح المنظمة والمعمول بها لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم والقرارات المقدمة لها. وعلى ما عرضه المدير الفني للمنتخب الأول ولدواعي المصلحة العامة ومقتضياتها. وعلى ما أقره الاتحاد الليبي لكرة القدم.. صدر قرار».

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وأضاف البيان «مادة (1) العفو عن جميع العقوبات الصارة ضد الأندية واللاعبين والمرافقين والمشجعين والحكام والمراقبين، بموجب قرارات اللجان العاملة بالاتحاد، والاتحادات الفرعية بالمناطق في الموسم الرياضي 2001-2002، شريطة انقضاء ربع مدة العقوبة من تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك عقوبة الغرامة المالية التي يجب تنفيذها طبقاً لنص المادة (107) من لائحة الجزاءات ولا يعتبر العفو نافذا على عناصر اللعبة المقترنة عقوباتهم بغرامة مالية، إلا بعد تسديدها».

وأكمل البيان «جاء في المادة (2).. لا يسري تطبيق العفو بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار، على المشاركة في ما تبقى من مباريات مسابقة (كأس ليبيا) المستكملة من الموسم الرياضي 2001-2002، ويسري على جميع المسابقات الرسمية الأخرى.. وفي مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه».

ويعد أبرز المستفيدين من هذا القرار حارس الأهلي بنغازي مراد الوحيشي الموقوف لمدة عاما كامل عن اللعب، بعد اعتدائه على الحكم وخروجه بالبطاقة الحمراء في مباراة الديربي ضد النصر المنتهية (2-صفر) لصالح النصر في مرحلة إياب الموسم الماضي خلال مايو الماضي.