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الاتحاد الليبي يعلن إقامة مسابقات الناشئين للموسم الرياضي 2022/2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 06:09 مساء
الاتحاد الليبي يعلن إقامة مسابقات الناشئين للموسم الرياضي 2022/2023
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية:الإنترنت)
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قرر الاتحاد الليبي لكرة القدم تنظيم مسابقات «الفئات السنية»، للموسم الرياضي 2022-2023، تحت إشرافه وإدارته.

وحدد الاتحاد في اجتماعه العادي الفئات السنية التي ستقام لها مسابقات هذا الموسم، وجاء أبرزها سن 12 سنة، للاعبين مواليد 2011 و2012 و2013، بحسب ما أعلنه الاتحاد الليبي عبر صفحته في فيسبوك.

كما حدد الاتحاد مسابقات لفرق الأكاديميات والمدارس ومراكز تدريب الناشئين، للاعبين تحت 15 سنة، وهم مواليد 2009 و2010، وكذلك مسابقة للناشئين تحت سن 17 عامًا، مواليد 2007 و2008.

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وأعلن الاتحاد عن إقامة المسابقات الثلاث بنظام التجمع بين الفرق المشاركة في كل اتحاد فرعي، كل حسب منطقته، وتتولى الاتحادات الفرعية إجراءات تسجيل اللاعبين، وكذلك الإشراف المباشر على المسابقة وتنظيمها.

دوري الفئات السنية ضمن أربع مجموعات
وجرت قرعة دوري الفئات السنية يوم السبت الماضي بمقر الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الغربية، وقسمت القرعة الفرق إلى ثلاث فئات، وكل فئة تضم أربع مجموعات، وذلك حسبما أعلن الاتحاد على صفحته في فيسبوك.

نص قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن تنظيم مسابقات الناشئين، 6 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
نص قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن تنظيم مسابقات الناشئين، 6 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
مجموعات مسابقة دوري الناشئين (فئة )، 4 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية على فيسبوك)
مجموعات مسابقة دوري الناشئين (فئة )، 4 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية على فيسبوك)
مجموعات مسابقة دوري الناشئين (فئة )، 4 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية على فيسبوك)
مجموعات مسابقة دوري الناشئين (فئة )، 4 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية على فيسبوك)
مجموعات مسابقة دوري الناشئين (فئة )، 4 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية على فيسبوك)
مجموعات مسابقة دوري الناشئين (فئة )، 4 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية على فيسبوك)
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