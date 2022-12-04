مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تبث قناة الوسط «WTV» مباراتين، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

- «بوابة الوسط» تستعرض مستجدات الدوري الليبي الممتاز بالأرقام والأهداف

وتختتم الجولة السادسة من مسابقة الدوري الليبى الممتاز لكرة القدم بمباراتين، الأولى على ملعب البيضاء، ويستضيف شباب الجبل ثامن المجموعة الأولى بـ3 نقاط الأهلي بنغازي ثالث الترتيب بـ8 نقاط، وتقام في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا عبر تقنية (SD).

وعلى ملعب الزاوية الاتحاد متصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 15 نقطة، يحل ضيفًا على أساريا ثالث المجموعة بـ8 نقاط، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا عبر نقل (HD).