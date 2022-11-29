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«بوابة الوسط» تستعرض مستجدات الدوري الليبي الممتاز بالأرقام والأهداف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 03:54 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض مستجدات الدوري الليبي الممتاز بالأرقام والأهداف
مباراة الأخضر والنصر في الدوري الليبي الممتاز. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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أقيمت أمس الإثنين خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

في ملعب شيخ الشهداء أُقيمت قمة مباريات الجولة الخامسة والتي جمعت فريق الأخضر وضيفه فريق النصر، وانتهت المباراة بفوز فريق النصر بنتيجة هدف دون رد على فريق الأخضر، وهو فوز ثمين وثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيد النصر الذي أصبح 11 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بعد تعثر الأهلي بنغازي أمام التعاون.

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سجل هدف النصر الوحيد  بيتر ديبو، أما فريق الأخضر فهذه أول خسارة تلحق بالفريق ورصيده من النقاط 9 في الترتيب الثاني في المجموعة الأولى.

تعادل إيجابي يحسم مواجهة الأولمبي والأهلي طرابلس
وفي ملعب مدينة الزواية استضاف فريق الأولمبي فريق الأهلي طرابلس، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، جاء هدف الأولمبي من علامة الجزاء وسجله جعفر جبوده، وهدف الأهلي طرابلس سجله علاء القجدار، الأولمبي أصبح أربع نقاط، والأهلي طرابلس سبع نقاط من أربع مباريات.

انتهت مباراة المحلة والاتحاد المصراتي على ملعب أبوسليم بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح المحلة أربع نقاط والأولمبي أربع نقاط أيضا.

في ملعب الخمس، عمق فريق أبوسليم جراح فريق الخمس، بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد، سجل هدفي أبوسليم  أحمد الهمامي والمعتصم أبوشناف.

أبوسليم يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، ووصل إلى النقطة 11 خلف المتصدر فريق الاتحاد 15 نقطة ضمن تراتيب المجموعة الثانية، أما فريق الخمس رصيده نقطة واحدة بعد خمس جولات.

وفي ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة التحدي وفريق الصداقة بالتعادل السلبي دون أهداف، رصيد التحدي أصبح نقطتين، والصداقة رصيده خمس نقاط، ويلتقي في ختام الجولة الخامسة اليوم الثلاثاء بملعب شيخ الشهداء، دارنس مع شباب الجبل، وبات الأخير برصيد ثلاث نقاط ودارنس خمس نقاط.
 
نتائج المجموعة الأولى
الهلال × الصقور (0-0)
التعاون × الأهلي بنغازي (1-0)
التحدي × الصداقة (0-0)
الأخضر × النصر (0-1)
دارنس × شباب الجبل (تقام مساء اليوم الثلاثاء).

نتائج المجموعة الثانية
الاتحاد × السويحلي (2-0)
أساريا × المدينة (2-0)
الأهلي طرابلس × الأولمبي (1-1)
أبوسليم × الخمس (2-0)
المحلة × الاتحاد المصراتي (0-0)

الأهداف التي سُجلت 10 أهداف في المجموعتين، وهي أقل نسبة تهديف في الجولة الخامسة، ويتبقى مباراة واحدة في هذه الجولة.
 
ترتيب المجموعة الأولى
النصر 11 نقطة من 5 مباريات، الأخضر 9 نقاط من 4 مباريات، التعاون 6 نقاط من 5 مباريات، دارنس 5 نقاط من 4 مباريات، الصقور 5 نقاط من 4 مباريات، الصداقة 5 نقاط من 4 مباريات، شباب الجبل 3 نقاط من 4 مباريات، الهلال 3 نقاط من 5 مباريات، التحدي نقطتان من 5 مباريات.

ترتيب المجموعة الثانية
الاتحاد 15 نقطة من 5 مباريات، أبو سليم 11 نقطة من 5 مباريات، أساريا 8 نقاط من 5 مباريات، الأهلي طرابلس 7 نقاط من 4 مباريات، السويحلي 7 نقاط من 4 مباريات، المحلة 4 نقاط من 5 مباريات، الأولمبي 4 نقاط من 5 مباريات، المدينة 3 نقاط من 5 مباريات، الاتحاد المصراتي نقطتين من 5 مباريات، الخمس نقطة واحدة من 5 مباريات.

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