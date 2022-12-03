الفلاح ينتصر على بطل إيران

القاهرة - بوابة الوسط

انتصر الملاكم الليبي سعد الفلاح، اليوم السبت، على بطل آسيا الإيراني غريبي أكبر، محققا فوزه الرابع تواليا.

ويأتي النزال ضمن لقاءات الأبطال، وبث مباشرة وحصريا من إسطنبول عبر قناة الوسط «WTV». كما نقلت القناة النزال على الشاشات الموجودة في ميدان الشهداء بطرابلس وساحة الكيش ببنغازي.

وتضمن قائمة انتصارات الفلاح الفوز بالضربة القاضية على خصمه بطل أوزباكستان كولييشتوف، والفوز كذلك على الملاكم الإيراني محمد زالهي، والملاكم التركي علي مورات.



ويشرف على تدريب الفلاح، المدرب الدولي التركي ياسر أورتكغلو، والمدرب الليبي نادر التباوي.