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اليوم انطلاق الجولة الثالثة من دوري الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 01 ديسمبر 2022, 12:35 مساء
اليوم انطلاق الجولة الثالثة من دوري الطائرة
لقطة من مباراة بين الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي لكرة الطائرة، 9 فبراير 2022. (أرشيفية:الإنترنت)
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تنطلق اليوم الخميس أولى مباريات الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة الطائرة، بمواجهة فريق أساريا وضيفه الأهلي طرابلس بقاعة الزاوية.

ويحل غدا الجمعة الاتحاد ضيفا على الجزيرة بقاعة زوارة، فيما يلتقي الأفريقي على أرضية قاعة نادي الإشعاع نظيره الاتحاد المصراتي بزليتن.

وسبق أن تقرر إقامة مباراة الأفريقي والاتحاد في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، لكن لجنة المسابقات قررت نقلها لتقام في قاعة نادي الإشعاع.

- فوز السويحلي على الأفريقي في الدوري الليبي للكرة الطائرة
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ويواجه السبت النصر ضيفه الهلال بمجمع سليمان الضراط، بينما يلاقي السويحلي فريق البشائر على ملعب قاعة مصراتة.

الأهلي بنغازي يختتم الجولة بمواجهة المروج
وتتختم الجولة يوم الإثنين المقبل بمواجهة الأهلي بنغازي وضيفه المروج في مجمع سليمان الضراط.

إعلان الاتحاد الليبي للكرة الطائرة نقل مباراة الأفريقي والاتحاد إلى قاعة نادي الإشعاع، 29 نوفمبر 2022. (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
إعلان الاتحاد الليبي للكرة الطائرة نقل مباراة الأفريقي والاتحاد إلى قاعة نادي الإشعاع، 29 نوفمبر 2022. (صفحة الاتحاد على فيسبوك)
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