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أرز بالبصلة على البخار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 12:18 مساء
أرز بالبصلة على البخار
طريقة سهلة لتحضير الأرز بالبصلة من المطبخ الليبي (أرشيفية: الإنترنت)
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يشتهر المطبخ الليبي بأشهى الأكلات وأطيبها وكما يشتهر بتعدد الأنواع وتميزها لذلك اختارنا لك اليوم طريقة تحضير الأرز بالبصلة، لتعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات
نصف كيلو لحم ضأن بالعظم.
خمس بصلات متوسطة الحجم.
كوب حمص منقوع.
750 غرامًا أرز.
ملعقتان كبيرتان من السمن.
ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
ملعقة صغيرة فلفل أحمر.
نصف ملعقة صغيرة حرارات ومثلها بزار (توابل ليبية).
ملح، حسب الرغبة.
عود قرفة.
ماء أثناء الطبخ.

طريقة التحضير
- نقوم بتقلية بصلة مقطعة واللحم والطماطم والبزار والفلفل الأحمر والملح في ملعقة سمن نتركها على نار هادئة ليتجانس الخليط، ونضع فيها عود قرفة ونضيف الماء، ثم نقوم بتقطيع البصل جوانح رفيعة نوعًا ما.

- ونضع البصل مع الحمص المنقوع في الكسكاس (طنجرة مخصصة للطهي) ليستوي بفعل البخار ويُنزل ماءه على مرق اللحم. ننتظر إلى أن يستوي البصل ثم ننزله من البخار، ونضعه في طنجرة صغيرة ونضع عليه مرق اللحم ونتركه فوق نار هادئة حتى يتشرب المرق ويتسبك.

- نغسل الأرز تحت ماء جارٍ ونقوم بوضعه في الكسكاس ليتبوخ لربع ساعة من دون أية إضافات، بعد ربع ساعة ننزل الأرز ونضعه في صحن عميق ونضيف إليه ملعقة السمن ومرق اللحم.

- نقوم بتغطيته ونتركه حتى يتشرب المرق لحوالي عشر دقائق إلى ربع ساعة، بعد أن يتشرب المرق نقوم بتحريكه ووضعه على البخار مرة أخرى مع عمل ثقوب صغيرة حتى يتخلله البخار وينضج بسرعة.

- ويظل الأرز على البخار ليستوي من ربع إلى ثلث ساعة، بعدها ننزله ونضعه في صينية مخصصة للتقديم ونضع فوقه اللحم والبصل ونرشه بالبهارات أو القرفة المطحونة ويصبح جاهزا للتقديم.

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