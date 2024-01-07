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فتة ورق عنب بالخبز والرمان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 12:38 مساء
فتة ورق عنب بالخبز والرمان
طريقة مختلفة لتحضير طبق ورق العنب تعلميها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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فتة ورق العنب وصفة سهلة ومناسبة للأشخاص الذين يحبون ورق العنب، ولكن ليس لديهم وقت للف الورق، إليكم هذه الطريقة المختصرة الشهية. تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
5 ملاعق زيت زيتون.
بصلة مفرومة.
ملعقة ثوم مهروس.
ثمرتا طماطم مفرومتان.
نصف كوب بقدونس مفروم.
كوب ورق عنب مفروم.
كوب أرز مصري منقوع.
ملح وفلفل وكمون.
نصف كوب عصير ليمون.
ثلث كوب دبس رمان.
ملعقة معجون طماطم.
ماء.
كوب ونصف حليب.
ربع كوب طحينة.
ملح.
3 ملاعق عصير ليمون.
4 ملاعق ماء.

للتزيين:
خبز مقلي.
حب رمان.
بقدونس مفروم.

طريقة التحضير
- في طنجرة نضع زيت الزيتون والبصل والثوم المهروس ونحرك حتى يذبل.

- نضيف الطماطم والملح والفلفل والكمون ونقلب المكونات مع بعضها.

- نضيف البقدونس ومعجون الطماطم ودبس الرمان وعصير الليمون وورق العنب المقطع ونقلبها.

- نضيف الأرز بعد تصفيته ونغمرها بالماء ونقلبها، ثم نغطيها تقريبًا نصف ساعة حتى ينضج الأرز وورق العنب.

- في زبدية نضع الحليب والطحينة والملح وعصير الليمون ونخلطها، ثم نضيف ٤ ملاعق ماء ونخلطها جيدًا.

- بعد أن ينضج الأرز وورق العنب نصبه في طبق كطبقة أولى وفوقهما الحليب الذي حضرناه.

- نزين بطبقة خبز مقلي ثم بقدونس مفروم وفوقه حب الرمان ومن ثم نقدمه.

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