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حساء الهريس من المطبخ الخليجي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 11:32 صباحا
حساء الهريس من المطبخ الخليجي
طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء الهريس الشهي على الطريقة الخليجية.(الإنترنت)
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اخترنا لكِ طريقة تحضير شوربة الهريس باللحم، من أشهر الأطباق التقليدية المحببة لجميع دول الخليج والإمارات تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
كيلو لحم أحمر خال من العظم.
1/2 كوب زيت زيتون.
2 كوب قمح مجروش منقوع لمدة ساعتين.
ملعقة صغيرة ملح.
بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.
كمون مطحون.

طريقة التحضير
- شوحي البصل المقطع مع زيت الزيتون في إناء على النار المتوسطة ويقلب إلى أن يحمر البصل.

- أضيفي اللحم إلى البصل وقلبي جيدًا ، ثم تبلي اللحم بالكمون واستمري في تقليب اللحم جيداً حتى الحصول على اللون المقشر، ثم يضاف القمح المجروش المصفى، ويقلب الخليط جيداً.

- أضيفي أربعة لتر من الماء ساخن إلى اللحم واتركي الخليط على النار إلى الغليان.

- غطي الإناء بورق الألومنيوم، ثم بالغطاء فوق ورق الألومنيوم واتركي الإناء على النار الهادئة لمدة أربع ساعات تقريباً، مع الحرص على فتح الغطاء خلال أول ساعتين من الطهي.

- يرش الملح قبل النضج بنحو ساعة تقريباً، ثم يُهرس الخليط باستخدام المضرب حتى الهرس جيداً.

- بعد النضج يوضع الهريس في طبق التقديم، ويُزين بالليمون الأسود المطحون، والبصل المقلي.

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