حساء الهريس من المطبخ الخليجي

القاهرة - بوابة الوسط

اخترنا لكِ طريقة تحضير شوربة الهريس باللحم، من أشهر الأطباق التقليدية المحببة لجميع دول الخليج والإمارات تعلميها معنا بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

كيلو لحم أحمر خال من العظم.

1/2 كوب زيت زيتون.

2 كوب قمح مجروش منقوع لمدة ساعتين.

ملعقة صغيرة ملح.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

كمون مطحون.

طريقة التحضير

- شوحي البصل المقطع مع زيت الزيتون في إناء على النار المتوسطة ويقلب إلى أن يحمر البصل.

- أضيفي اللحم إلى البصل وقلبي جيدًا ، ثم تبلي اللحم بالكمون واستمري في تقليب اللحم جيداً حتى الحصول على اللون المقشر، ثم يضاف القمح المجروش المصفى، ويقلب الخليط جيداً.

- أضيفي أربعة لتر من الماء ساخن إلى اللحم واتركي الخليط على النار إلى الغليان.

- غطي الإناء بورق الألومنيوم، ثم بالغطاء فوق ورق الألومنيوم واتركي الإناء على النار الهادئة لمدة أربع ساعات تقريباً، مع الحرص على فتح الغطاء خلال أول ساعتين من الطهي.

- يرش الملح قبل النضج بنحو ساعة تقريباً، ثم يُهرس الخليط باستخدام المضرب حتى الهرس جيداً.

- بعد النضج يوضع الهريس في طبق التقديم، ويُزين بالليمون الأسود المطحون، والبصل المقلي.