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حساء عدس بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 10:36 صباحا
حساء عدس بالخضراوات
طريقة سهلة لتحضير طبق شهي من العدس والخضراوات يمدك بالطاقة (الإنترنت)
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طبق من حساء العدس البني والخضراوات سيمد جسمك بالبروتينات والفيتامينات اللازمة. تعلميه معنا بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كوب واحد عدس بني
3 فصوص من الثوم
رشة ملح وفلفل
كزبرة مفرومة حسب الرغبة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
جزر مبشور للتزيين
بصل أبيض
جزر مقطّع
ملعقة كمون مطحون
6 أكواب مرق دجاج
ملعقة فلفل حار رقائق
حبة صغيرة واحدة بصل
1/2 كوب زيت دوار الشمس

طريقة التحضير
- ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي البصل والثوم، وافرميهما فرماً خشناً.

- حمّي زيت الزيتون في قدر على حرارة متوسطة لـ3 دقائق.

- اضيفي مزيج البصل والثوم، واخلطي المكونات من وقت إلى آخر لـ3 دقائق حتى تذبل.

- اضيفي الجزر والكمون، وحرّكي لـ20 ثانية، واسكبي مرق الدجاج، واتركي المزيج على النار حتى يغلي.

- اضيفي العدس، وغطّي القدر، واخفضي النار، واتركي المزيج يغلي 35 دقيقة.

- في تلك الأثناء، حمّي زيت دوار الشمس في مقلاة لـ3 دقائق، وقلّي فيه شرائح البصل، حتى يتغيّر لونها، ثمّ ضعيها على محارم ورقية.

- اضيفي الملح والفلفل ورقائق الفلفل الحار، واهرسي نصف الحساء بواسطة الخلاط الكهربائي اليدوي.

- اسكبي الحساء في طبق التقديم، وزيني وجهه بالبصل المقلي والجزر والكزبرة.

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