حساء عدس بالخضراوات...

طبق من حساء العدس البني والخضراوات سيمد جسمك بالبروتينات والفيتامينات اللازمة. تعلميه معنا بسهولة وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب واحد عدس بني
3 فصوص من الثوم
رشة ملح وفلفل
كزبرة مفرومة حسب الرغبة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
جزر مبشور للتزيين
بصل أبيض
جزر مقطّع
ملعقة كمون مطحون
6 أكواب مرق دجاج
ملعقة فلفل حار رقائق
حبة صغيرة واحدة بصل
1/2 كوب زيت دوار الشمس
طريقة التحضير
- ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي البصل والثوم، وافرميهما فرماً خشناً.
- حمّي زيت الزيتون في قدر على حرارة متوسطة لـ3 دقائق.
- اضيفي مزيج البصل والثوم، واخلطي المكونات من وقت إلى آخر لـ3 دقائق حتى تذبل.
- اضيفي الجزر والكمون، وحرّكي لـ20 ثانية، واسكبي مرق الدجاج، واتركي المزيج على النار حتى يغلي.
- اضيفي العدس، وغطّي القدر، واخفضي النار، واتركي المزيج يغلي 35 دقيقة.
- في تلك الأثناء، حمّي زيت دوار الشمس في مقلاة لـ3 دقائق، وقلّي فيه شرائح البصل، حتى يتغيّر لونها، ثمّ ضعيها على محارم ورقية.
- اضيفي الملح والفلفل ورقائق الفلفل الحار، واهرسي نصف الحساء بواسطة الخلاط الكهربائي اليدوي.
- اسكبي الحساء في طبق التقديم، وزيني وجهه بالبصل المقلي والجزر والكزبرة.
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