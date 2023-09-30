حساء عدس بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط

طبق من حساء العدس البني والخضراوات سيمد جسمك بالبروتينات والفيتامينات اللازمة. تعلميه معنا بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب واحد عدس بني

3 فصوص من الثوم

رشة ملح وفلفل

كزبرة مفرومة حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

جزر مبشور للتزيين

بصل أبيض

جزر مقطّع

ملعقة كمون مطحون

6 أكواب مرق دجاج

ملعقة فلفل حار رقائق

حبة صغيرة واحدة بصل

1/2 كوب زيت دوار الشمس

طريقة التحضير

- ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي البصل والثوم، وافرميهما فرماً خشناً.

- حمّي زيت الزيتون في قدر على حرارة متوسطة لـ3 دقائق.

- اضيفي مزيج البصل والثوم، واخلطي المكونات من وقت إلى آخر لـ3 دقائق حتى تذبل.

- اضيفي الجزر والكمون، وحرّكي لـ20 ثانية، واسكبي مرق الدجاج، واتركي المزيج على النار حتى يغلي.

- اضيفي العدس، وغطّي القدر، واخفضي النار، واتركي المزيج يغلي 35 دقيقة.

- في تلك الأثناء، حمّي زيت دوار الشمس في مقلاة لـ3 دقائق، وقلّي فيه شرائح البصل، حتى يتغيّر لونها، ثمّ ضعيها على محارم ورقية.

- اضيفي الملح والفلفل ورقائق الفلفل الحار، واهرسي نصف الحساء بواسطة الخلاط الكهربائي اليدوي.

- اسكبي الحساء في طبق التقديم، وزيني وجهه بالبصل المقلي والجزر والكزبرة.