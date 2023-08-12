بسيمة من المطبخ السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

البسيمة السودانية وصفة حلى مميزة من السودان تحضر بطريقة سهلة وسريعة من السميد والحليب والدقيق والقطر وجوز الهند والبيض، وتشبه الهريسة السورية. لذيذة وشهية جدا. تعرفي على الطريقة معنا، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

كوب جوز هند مبشور

سميد ناعم

دقيق

حليب زبادي

سكر

1.25 كوب شربات أو قطر خفيف

بيضة

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة: فانيليا - بيكينغ باودر

للتزيين: ¾ كوب جوز الهند

طريقة التحضير

- نضع البيضة في الخلاط الكهربائي، ونضيف إليه الفانيليا، ونخلطهما، ثم نضيف السكر والزيت والحليب، ونقلب جيداً.

- في وعاء آخر، نخلط جميع المكونات الجافة (الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكينغ باودر)، ثم نضيفها بالتدريج فوق الخليط السائل.

- تقلب المكونات جميعها، حتى تتجانس معاً، ثم نسكبها في إناء بايركس أو صينية، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ25 دقيقة، حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونسكب فوقها القطر البارد، وتقطع، ونصفها في طبق التقديم، وتزين بجوزالهند.