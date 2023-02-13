بيتزا يوم الحب

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير بيتزا على شكل قلب لتقدميها لأسرتك غدا في عيد الحب حيث يحتفل العالم بأكمله في 14 فبراير، لهذه المناسبة تعلميها معنا لإعدادها بنفسك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان دقيق

3 ملاعق سمن

ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

1/3 كوب مياه دافئة

ملعقة كبيرة سكر

3 حبات طماطم مقشرة ومعصورة.

ملعقة صلصة طماطم

¼ كيلو لحمة مفرومة (اختياري)

بصلة مبشورة

فلفل ألوان شرائح

زيتون أسود

جبنة رومي مبشورة

جبنة موتزاريلا