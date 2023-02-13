بيتزا يوم الحب...

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير بيتزا على شكل قلب لتقدميها لأسرتك غدا في عيد الحب حيث يحتفل العالم بأكمله في 14 فبراير، لهذه المناسبة تعلميها معنا لإعدادها بنفسك، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوبان دقيق
3 ملاعق سمن
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
1/3 كوب مياه دافئة
ملعقة كبيرة سكر
3 حبات طماطم مقشرة ومعصورة.
ملعقة صلصة طماطم
¼ كيلو لحمة مفرومة (اختياري)
بصلة مبشورة
فلفل ألوان شرائح
زيتون أسود
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا
طريقة التحضير
- نضع الدقيق والسمن والخميرة والسكر والملح والمياه الدافئة ونعجن، ثم نتركها تتخمر لمدة ساعة.
- ثم تشكل العجينة على شكل قلب ونضع ملعقة سمن على النار ونضيف لها البصل ونخفقه جيدا.
- نضع عصير الطماطم والصلصة ونتركها حتى تتبخر المياه بها.
- نعصج اللحمة.
- نفرد مقدارا من عجينة البيتزا ونضيف إليها الصلصة واللحمة المعصجة بالفلفل.
- نضع الجبنة الرومي والموتزاريلا وحلقات الزيتون والفلفل وأي أنواع خضار، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
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