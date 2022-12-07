أرز بالبصلة واللحم الضأن على الطريقة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

يشتهر المطبخ الليبي بأشهى الأكلات وأطيبها كما يشتهر بتعدد الأنواع وتميزها، ونقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير الأرز بالبصلة، لتعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

نصف كيلو لحم ضأن بالعظم

خمس بصلات متوسطة الحجم

كوب حمص منقوع

750 غرامًا أرز

ملعقتان كبيرتان من السمن

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة فلفل أحمر

نصف ملعقة صغيرة حرارات ومثلها بزار (توابل ليبية)

ملح، حسب الرغبة

عود قرفة

ماء أثناء الطبخ