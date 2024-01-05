كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية.. وسول تأمر بإخلاء جزيرتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سول الجمعة أنّها طلبت من المدنيين إخلاء جزيرتي يونبيونغ وبانغيوندو بعد أن أطلقت كوريا الشمالية نحو 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سول خلال مؤتمر صحفي إنّ «كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة (قرب) قرب جزيرة يونبيونغ»، في حين صرح مسؤولون محليّون في الجزيرة لوكالة «فرانس برس» بأنّ السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة.

وقال مسؤول محلي في جزيرة «بانغيوندو»، «ندلي في الوقت الراهن بإعلانات الإخلاء» للسكان، مشيرا الى أنه أبلِغ بأن الجيش الكوري الجنوبي يعتزم بدء مناورات بحرية قريبا. وكان مسؤولون محليون أفادوا في وقت سابق بأن السلطات طلبت من سكان الجزيرة إخلاءها كذلك.