بعد اغتيال العاروري.. هنية: حماس «لن تهزم أبدًا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن حركته «لن تهزم أبدًا»، وذلك بعد اغتيال نائبه صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال هنية في كلمة متلفزة إن «حركة تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا وأمتنا لن تهزم أبدًا وتزيدها هذه الاستهدافات قوة وصلابة وعزيمة لا تلين. هذا هو تاريخ المقاومة والحركة بعد اغتيال قادتها، أنها تكون أشد قوة وإصرارًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات، بعد اغتيال صالح العاروري القيادي البارز بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.