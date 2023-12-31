  • Alwasat News
Atwasat

رفض ترشيح عمران خان للانتخابات التشريعية الباكستانية المقررة في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 05:18 مساء
رفض ترشيح عمران خان للانتخابات التشريعية الباكستانية المقررة في فبراير
عمران خان في لاهور، 13 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

رُفِض ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير، وفقما أعلن مسؤولو حزبه الأحد.

وأكد خان المعتقل منذ أغسطس أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشُّح للانتخابات ممثلا عن حزب «حركة إنصاف» الذي أسسه، بحسب «فرانس برس».

وأعلن الناطق باسم الحزب رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات أن «ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبًا». وأوضح أن «90 إلى 95% من ملفات مرشحينا رفضت» منددًا باستراتيجية لمنع مرشحي حركة إنصاف من خوض الانتخابات. وقال «تستخدم كل التكتيكات بهذا الهدف، لكننا لن ننسحب في أي من الأحوال من الساحة السياسية ولن نقاطع الانتخابات».

رفض عدد من مرشحي الحزب
وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية إنه جرى رفض عدد من مرشحي الحزب بينهم عمران خان نفسه بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.

-  محكمة باكستانية توجه اتهامات جديدة لعمران خان في قضية «أسرار رسمية»
-  محكمة باكستانية تعلق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بإطلاقه

وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في 23 يناير، ومن المحتمل أن يطعن حزب خان في إقصاء عدد من أعضائه أمام القضاء أو اللجنة نفسها. وقال حسن «سنشارك في الانتخابات وسنطعن بكل هذه القرارات في كل من الدوائر وسنستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية».

ويلاحق رئيس الوزراء السابق (71 عامًا) في قضايا عدة أمام القضاء إثر الإطاحة به في أبريل 2022 على خلفية نزاع مع الجيش الذي دعمه للوصول إلى السلطة العام 2018.

 حملة غير مسبوقة ضد العسكريين 
وعند انتقاله إلى المعارضة خاض حملة غير مسبوقة ضد العسكريين الذين حكموا البلاد خلال قسم كبير من تاريخه. واتهمهم بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإقصائه من السلطة من خلال تصويت على حجب الثقة وبتدبير محاولة اغتيال تعرض لها.

وبعد الاضطرابات التي أعقبت اعتقاله في مايو، تعرض حزبه لحملة قمع شديدة أسفرت عن سجن قادته أو إرغامهم على الخروج من الحزب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج

الصابري يتعادل.. والحصادي يفوز ويعتلي صدارة بطولة ليبيا للشطرنج
هل يمكن تحويل «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع؟

هل يمكن تحويل «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع؟
الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر

الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»

10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»
بليحق: 30 حزبًا طالبوا عقيلة بالإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة للإشراف عليها

بليحق: 30 حزبًا طالبوا عقيلة بالإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة ...
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات (شاهد)

«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ...
وفاة «صديق الثورة الجزائرية» الفرنسي ميشال مارتيني عن 98 عاما

وفاة «صديق الثورة الجزائرية» الفرنسي ميشال مارتيني عن 98 عاما
وثيقة سرية تكشف مخططا إسرائيليا خبيثا لطرد «أونروا» خارج غزة

وثيقة سرية تكشف مخططا إسرائيليا خبيثا لطرد «أونروا» خارج غزة
البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في تاريخه

البرازيل تُحيي الذكرى الأولى لرحيل بيليه.. وناديه الوحيد يهبط للمرة الأولى في ...
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟

«ملعب الوسط»: بالأرقام.. من تفوق في الكلاسيكو بين الأهلي بنغازي والأخضر؟
«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya

«بودكاست ويڤ»: Podcast Wave: Kwifya X Baya
إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد

إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
«تحقيقات»: الميزانية اللغز!

«تحقيقات»: الميزانية اللغز!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تعلن إسقاط 21 مسيّرة أطلقت باتّجاه أراضيها ليلا
أوكرانيا تعلن إسقاط 21 مسيّرة أطلقت باتّجاه أراضيها ليلا
روسيا تعلن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية ردّا على ضربة بيلغورود
روسيا تعلن استهداف مواقع عسكرية أوكرانية ردّا على ضربة بيلغورود
الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر
الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر ...
شي جينبينغ واثق من «إعادة توحيد» الصين
شي جينبينغ واثق من «إعادة توحيد» الصين
بوتين في خطاب رأس السنة: لن نتراجع أبدا
بوتين في خطاب رأس السنة: لن نتراجع أبدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
المزيد
رفض ترشيح عمران خان للانتخابات التشريعية الباكستانية المقررة في فبراير
رفض ترشيح عمران خان للانتخابات التشريعية الباكستانية المقررة......
كيم يأمر جيشه بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ«حرب» محتملة في شبه الجزيرة الكورية
كيم يأمر جيشه بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ«حرب» محتملة في ......
عشرات القتلى في عدة هجمات ببوركينا فاسو خلال أسبوع
عشرات القتلى في عدة هجمات ببوركينا فاسو خلال أسبوع...
بوتين في خطاب رأس السنة: لن نتراجع أبدا
بوتين في خطاب رأس السنة: لن نتراجع أبدا...
شي جينبينغ واثق من «إعادة توحيد» الصين
شي جينبينغ واثق من «إعادة توحيد» الصين...
المزيد