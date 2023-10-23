محكمة باكستانية توجه اتهامات جديدة لعمران خان في قضية «أسرار رسمية»

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت محكمة باكستانية، اليوم الإثنين، اتهامات جديدة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، في قضية تتعلق بالأسرار الرسمية للدولة، حسبما ذكر تلفزيون «جيو» الباكستاني.

وتحتجز السلطات الباكستانية عمران خان، في سجن بالقرب من العاصمة إسلام أباد، على ذمة قضية أخرى، فيما علقت محكمة باكستانية عليا، في أغسطس الماضي، حكماً بإدانة رئيس الوزراء السابق بتهم «فساد»، بحسب وكالة «الشرق».

محور اضطرابات سياسية

وعمران خان، بطل الكريكت السابق (70 عاماً)، محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني على حجب الثقة في أبريل 2022، وتفاقمت الأزمة بسبب أسوأ ظروف اقتصادية في باكستان منذ عقود.

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وسُجن خان في 5 أغسطس الماضي، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة بيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء في الفترة من 2018 إلى 2022.