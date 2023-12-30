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موسكو: اجتماع لمجلس الأمن بعد الضربة الأوكرانية على بيلغورود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 08:19 مساء
موسكو: اجتماع لمجلس الأمن بعد الضربة الأوكرانية على بيلغورود
أثار قصف في منطقة بيلغورود الروسية (أرشيفية: الإنترنت)
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 أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي يجتمع السبت عند الساعة (21,00 ت غ) لمناقشة الهجوم على بيلغورود الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل والذي تحمّل موسكو أوكرانيا مسؤوليته.

وقالت البعثة على منصات التواصل الاجتماعي «اليوم سيعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا بعد الضربات على بيلغورود». وأكّد هذه المعلومات عضوان في المجلس لـ«فرانس برس».

الضربة على مدينة بيلغورود الروسية
وأعلنت روسيا في وقت سابق اليوم أنها طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد الضربة على مدينة بيلغورود الروسية السبت التي أوقعت 14 قتيلاً على الأقل، وحمّلت الجيش الأوكراني مسؤولية الهجوم.

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وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على حسابه على تطبيق «تلغرام»، «طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بيلغورود الساعة (15.00) بتوقيت نيويورك» (20,00 بتوقيت غرينتش).

«الدفاع الروسية» تحمل الجيش الأوكراني المسؤولية 
من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية السبت أن الهجوم الدامي على مدينة بيلغورود «لن يمر بدون عقاب»، محملة الجيش الأوكراني المسؤولية عنه. وقالت الوزارة على «تلغرام» إن «هذا الهجوم لن يمر بدون عقاب»، مؤكدة التمكن من اعتراض صاروخَين اثنين و«معظم» القذائف التي أُطلقت على المدينة.

وغالباً ما تتعرض المنطقة الروسية المتاخمة للحدود الشمالية لأوكرانيا لقصف وهجمات بطائرات مسيرة طوال العام تتهم السلطات كييف بالمسؤولية عنها. لكن نادراً ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجوم داخل روسيا.

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