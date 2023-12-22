أميركا تمنح أرملة الصحفي السعودي خاشقجي اللجوء السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الخميس، أن أرملة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، حنان العتر، حصلت على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن حنان العتر، قولها بعد أن قرأت الرسالة التي تخطرها بالقرار «لا أصدق هذا حقا»، بحسب وكالة «رويترز»..

وخاشقجي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، وقُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وخلصت المخابرات الأميركية في 2021 إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاحتجاز خاشقجي أو قتله. وتنفي الحكومة السعودية تورط ولي العهد السعودي بأي صورة من الصور وتقول إن مقتل خاشقجي جريمة شنيعة نفذتها جماعة مارقة.

دعوى من أرملة خاشقجي

وفي يونيو الماضي، قالت أرملة الصحفي السعودي الراحل في دعوى قضائية، إن برنامج مراقبة صممته شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية استُخدم للتجسس على رسائلها في الأشهر التي سبقت مقتل زوجها.

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وفي دعوى مدنية قُدمت، إلى المقاطعة الشمالية بولاية فرجينيا، قالت حنان العتر إن شركة (إن.إس.أو) «تعمدت استهداف» أجهزتها و«تسببت لها في ضرر بالغ من خلال الفقد المأساوي لزوجها واستلاب سلامتها وخصوصيتها وحريتها».

وقالت (إن.إس.أو) بشكل مبدئي إنها لم تطلع على الدعوى، ولم ترد عندما أُرسلت إليها نسخة منها. ونفت الشركة في السابق استخدام التكنولوجيا الخاصة بها في اختراق أجهزة خاشقجي. وتعرض (إن.إس.أو) تقنيات المراقبة الخاصة بها للبيع لوكالات المخابرات، وجهات إنفاذ القانون حول العالم.