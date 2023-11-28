السيسي وقيس يناقشان سبل استغلال الهدنة في غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم جميع سبل الدعم لإغاثة أهالي قطاع غزة مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين. حيث أكد الزعيمان حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

استغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة

كما ناقش الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس المصري جهود بلاده لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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واتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم جميع سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.