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السيسي وقيس يناقشان سبل استغلال الهدنة في غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 09:55 مساء
السيسي وقيس يناقشان سبل استغلال الهدنة في غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار
صورة مركبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين)، ونظيره التونسي قيس سعيد. (الإنترنت)
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اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم جميع سبل الدعم لإغاثة أهالي قطاع غزة مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين. حيث أكد الزعيمان حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات، بحسب بيان للرئاسة المصرية. 

استغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة
كما ناقش الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس المصري جهود بلاده لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

-  السيسي يعتبر «إحياء مسار حل الدولتين استنفد» ويدعو إلى «الاعتراف بالدولة الفلسطينية»
-  السيسي يرحب بالهدنة في غزة ويؤكد استمرار الجهود لضمان حقوق الشعب الفلسطيني

واتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم جميع سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

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