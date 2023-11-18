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وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 09:50 مساء
وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة
وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو. (أ ف ب)
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توجه وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى قطر مجدداً في زيارة هي الثانية خلال 48 ساعة إلى هذه الدولة الخليجية التي تقود وساطة من أجل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر مكتب الوزير أن لوكورنو سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وهذه الزيارة الجديدة لم تكن مدرجة في برنامج الجولة التي يقوم بها لوكورنو منذ الأربعاء في المنطقة، بحسب «فرانس برس». 

زيارة مصر والسعودية والإمارات وقطر
وكان الوزير زار تباعا مصر والسعودية والإمارات وقطر، وتطرق في كل محطة إلى وضع الأسرى، حيث إن فرنسا لديها 8 مفقودين، وأعرب لوكورنو، الخميس، من قطر عن «أمله» بشأن مصيرهم.

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وتقود قطر التي تستضيف المكتب السياسي لحماس وقدمت مساعدات مالية بملايين الدولارات لغزة وساطة سمحت بإطلاق أربعة أسرى في أكتوبر، هم أميركية وابنتها بالإضافة إلى إسرائيليتين. 

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة من دون هوادة عن استشهاد أكثر من 12 ألف شخص غالبيّتهم مدنيّون وبينهم خمسة آلاف طفل، وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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