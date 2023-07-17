وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق

القاهرة - بوابة الوسط



يقوم وزير الجيوش الفرنسي بزيارة إلى قطر، اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه إلى العراق غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات تتعلق خاصة بـ«قضايا الأمن الداخلي والإقليمي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يجتمع سيباستيان ليكورنو مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قبل التوجه إلى قاعدة دخان الجوية حيث تتمركز طائرات رافال التي جرى شراؤها من فرنسا. وقال المصدر إن هذه الزيارة ستسمح بـ«تأكيد الحيوية الإيجابية لعلاقة الدفاع بين فرنسا وقطر» و«مناقشة التعاون في مجال التسلح»، دون مزيد التفاصيل حول احتمال إبرام عقود.

شهدت العلاقات بين فرنسا وقطر تقاربا في السنوات الأخيرة. ولعبت الدوحة دورا رئيسيا في المحادثات بين الغرب وحركة طالبان التي تسلمت السلطة في أفغانستان. وسهلت الإمارة عمليات الإجلاء بعد مغادرة الأميركيين كابل في العام 2021. ولفتت الوزارة، من جهة أخرى، إلى «أنهم قدموا الدعم اللوجستي في إطار إعادة تنظيم الوجود الفرنسي في منطقة الساحل، وخاصة بمسألة النقل الجوي»، في إشارة إلى خروج قوة برخان الفرنسية التي حاربت الجماعات الجهادية من مالي، بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022.

العلاقة التاريخية بين كردستان وفرنسا

كما سيبحث ليكورنو مع محاوريه «القضايا الإقليمية والدولية» قبل مغادرته إلى العراق، في محطة ثانية من جولته التي من المنتظر أن تمثل التزام فرنسا بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. في مايو، أجرت القوات الجوية العراقية والفرنسية ولأول مرة منذ فترة طويلة، تدريبات مشتركة في العراق شاركت فيها طائرات رافال. كما سيجتمع الوزير بشكل خاص مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع قائد عملية «العزم الصلب»، وهو تحالف دولي يحارب تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وسيلتقي بالجنود الفرنسيين الموجودين في العراق ضمن العملية، أو المشاركين في قوات حلف شمال الأطلسي، وسيناقش «قضايا الأمن الداخلي والإقليمي، مجددا تمسك فرنسا الشديد بالحفاظ على السيادة الوطنية للعراق والحفاظ على سلامة أراضيه». ومن ثم سيتوجه الأربعاء إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، حيث سيستقبله الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني. وسيشدد الوزير على «العلاقة التاريخية بين كردستان وفرنسا» و«تمسك فرنسا بوحدة العراق»، بحسب مكتبه.