  • Alwasat News
Atwasat

وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 01:43 مساء
وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق
وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال مؤتمر صحفي في نيامي، 15 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio


يقوم وزير الجيوش الفرنسي بزيارة إلى قطر، اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه إلى العراق غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات تتعلق خاصة بـ«قضايا الأمن الداخلي والإقليمي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يجتمع سيباستيان ليكورنو مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قبل التوجه إلى قاعدة دخان الجوية حيث تتمركز طائرات رافال التي جرى شراؤها من فرنسا. وقال المصدر إن هذه الزيارة ستسمح بـ«تأكيد الحيوية الإيجابية لعلاقة الدفاع بين فرنسا وقطر» و«مناقشة التعاون في مجال التسلح»، دون مزيد التفاصيل حول احتمال إبرام عقود. 

شهدت العلاقات بين فرنسا وقطر تقاربا في السنوات الأخيرة. ولعبت الدوحة دورا رئيسيا في المحادثات بين الغرب وحركة طالبان التي تسلمت السلطة في أفغانستان. وسهلت الإمارة عمليات الإجلاء بعد مغادرة الأميركيين كابل في العام 2021. ولفتت الوزارة، من جهة أخرى، إلى «أنهم قدموا الدعم اللوجستي في إطار إعادة تنظيم الوجود الفرنسي في منطقة الساحل، وخاصة بمسألة النقل الجوي»، في إشارة إلى خروج قوة برخان الفرنسية التي حاربت الجماعات الجهادية من مالي، بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022.

العلاقة التاريخية بين كردستان وفرنسا
كما سيبحث ليكورنو مع محاوريه «القضايا الإقليمية والدولية» قبل مغادرته إلى العراق، في محطة ثانية من جولته التي من المنتظر أن تمثل التزام فرنسا بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. في مايو، أجرت القوات الجوية العراقية والفرنسية ولأول مرة منذ فترة طويلة، تدريبات مشتركة في العراق شاركت فيها طائرات رافال. كما سيجتمع الوزير بشكل خاص مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع قائد عملية «العزم الصلب»، وهو تحالف دولي يحارب تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وسيلتقي بالجنود الفرنسيين الموجودين في العراق ضمن العملية، أو المشاركين في قوات حلف شمال الأطلسي، وسيناقش «قضايا الأمن الداخلي والإقليمي، مجددا تمسك فرنسا الشديد بالحفاظ على السيادة الوطنية للعراق والحفاظ على سلامة أراضيه». ومن ثم سيتوجه الأربعاء إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، حيث سيستقبله الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني. وسيشدد الوزير على «العلاقة التاريخية بين كردستان وفرنسا» و«تمسك فرنسا بوحدة العراق»، بحسب مكتبه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: لجنة حفتر المالية.. عدالة ام بوابة لمشاركة الفساد؟

«وسط الخبر»: لجنة حفتر المالية.. عدالة ام بوابة لمشاركة الفساد؟
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)

الشلماني يرد على فيصل بادي بشأن أزمة سداسي التتويج (فيديو)
النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد 79 - 76 في رباعي نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين

جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟

«توثيق تويتر».. هل يشكل سلاحًا لمروجي الأخبار الكاذبة؟
لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد والأهلي بنغازي

لجنة المسابقات تعتمد رسميا نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج وتعاقب الاتحاد ...
السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس

السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء طردتهم تونس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا
«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير

«جشع» مانشستر يونايتد يغضب الجماهير
شاهد: الأهلي بنغازي يفوز على الأهلي طرابلس ويتوج بلقب دوري السلة

شاهد: الأهلي بنغازي يفوز على الأهلي طرابلس ويتوج بلقب دوري السلة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد أوروبي يزور تونس الأحد.. وسعيّد ينتقد موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا
وفد أوروبي يزور تونس الأحد.. وسعيّد ينتقد موجة الهجرة غير الشرعية...
«الصحة السودانية»: مقتل 4 مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع على مستشفى بأم درمان
«الصحة السودانية»: مقتل 4 مدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع على ...
الأسد والسوداني يتفقان على تعزيز العلاقات بين سورية والعراق في المجالات الأمنية والاقتصادية
الأسد والسوداني يتفقان على تعزيز العلاقات بين سورية والعراق في ...
الأمن العراقي يضبط أول مصنع لإنتاج «الكبتاغون» في سابقة من نوعها
الأمن العراقي يضبط أول مصنع لإنتاج «الكبتاغون» في سابقة من نوعها
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا بشأن السودان
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا ......
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟...
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي...
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟...
المزيد
وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق
وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق...
رئيس كينيا: «إيغاد» ومنبر جدة يجب أن يعملا معًا لإنهاء القتال بالسودان
رئيس كينيا: «إيغاد» ومنبر جدة يجب أن يعملا معًا لإنهاء ......
تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»
تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة ......
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة
الأردن: السجن لـ5 مسؤولين بقضية انفجار غاز الكلور في العقبة...
الأمن العراقي يضبط أول مصنع لإنتاج «الكبتاغون» في سابقة من نوعها
الأمن العراقي يضبط أول مصنع لإنتاج «الكبتاغون» في سابقة من ......
المزيد