  • Alwasat News
Atwasat

إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 03:31 مساء
إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار
بعض المجوهرات الذهبية الأوكرانية القديمة المسروقة، كما نشرتها الشرطة الإسبانية، 23 أكتوبر 2023 ( ا ف ب)
alwasat radio

قالت الشرطة الإسبانية، الإثنين، إنها صادرت قطعا أثرية ذهبية بقيمة 60 مليون يورو (63.6 مليون دولار) مسروقة من أوكرانيا بعد القبض على لصوص كانوا يحاولون بيعها في مدريد.

وقالت الشرطة إن المسروقات وعددها 11 قطعة، معظمها من المجوهرات بما في ذلك قلائد وأساور وأقراط، يعود تاريخها إلى عصر السكيثيين اليونانيين بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد، حسب «رويترز».

وصرحت شرطة مدريد في بيان إن القطع كانت معروضة في متحف بكييف بين العامين 2009 و2013 وجرى تهريبها إلى خارج أوكرانيا في العام 2016 دون تحديد اسم المتحف، مضيفه أن وثائق مزورة كانت مع القطع الأثرية لكي تبدو وكأنها تعود للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

-العثور على 27 قطعة أثرية في محال لبيع الخردة بغدامس
-خبراء ليبيون يفحصون قطعا أثرية «مهربة» في بروكسل

وجرى القبض على ثلاثة إسبانيين واثنين من المواطنين الأوكرانيين في إطار التحقيق الذي بدأ العام 2021، بعد بيع إحدى القطع وهي حزام ذهبي برأس كبش في مزاد خاص بمدريد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة

بيان غربي جديد يدعم «إسرائيل» وسط قصف وحشي واستمرار العدوان على غزة
«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة

«بلومبرغ»: الولايات المتحدة و«إسرائيل» تناقشان إنشاء حكومة موقتة في غزة
يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان

يوفنتوس يحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز في عقر دار ميلان
379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم

379 شهيدا فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم
اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يعلن قائمة الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز
مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على جثامين أقاربهم

مشاهد مأساوية وبكاء وانهيارات.. سكان غزة يهرعون إلى مستشفى دير البلح للتعرف على ...
الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة ...
مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في بنغازي

مصادر لـ«بوابة الوسط» تسليم جثمان إبراهيم نجل العميد المهدي البرغثي إلى ذويه في ...
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محكمة روسية تمدد توقيف الصحفية الأميركية آلسو كورماشيفا إلى 5 ديسمبر
محكمة روسية تمدد توقيف الصحفية الأميركية آلسو كورماشيفا إلى 5 ...
وزير الدفاع الإيراني: اعتداءات «إسرائيل» الوحشية في غزة انتحار سياسي
وزير الدفاع الإيراني: اعتداءات «إسرائيل» الوحشية في غزة انتحار ...
الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة تلفزيونية
الشرطة الألمانية تخلي مباني إثر تهديد بوجود قنبلة في محطة ...
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
المزيد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تصديه لطائرتين مسيرتين عبرتا ......
مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة
مسودة: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف إنساني» للحرب في غزة...
إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار
إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار...
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات
الولايات المتحدة تكشف تأسيس مراكز لاستعادة تصنيع أشباه ......
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»
الكرملين: أميركا لا تستطيع بناء «النظام العالمي الجديد»...
المزيد