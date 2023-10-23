إسبانيا تضبط آثارا مسروقة من أوكرانيا بقيمة 64 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشرطة الإسبانية، الإثنين، إنها صادرت قطعا أثرية ذهبية بقيمة 60 مليون يورو (63.6 مليون دولار) مسروقة من أوكرانيا بعد القبض على لصوص كانوا يحاولون بيعها في مدريد.

وقالت الشرطة إن المسروقات وعددها 11 قطعة، معظمها من المجوهرات بما في ذلك قلائد وأساور وأقراط، يعود تاريخها إلى عصر السكيثيين اليونانيين بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد، حسب «رويترز».

وصرحت شرطة مدريد في بيان إن القطع كانت معروضة في متحف بكييف بين العامين 2009 و2013 وجرى تهريبها إلى خارج أوكرانيا في العام 2016 دون تحديد اسم المتحف، مضيفه أن وثائق مزورة كانت مع القطع الأثرية لكي تبدو وكأنها تعود للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

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وجرى القبض على ثلاثة إسبانيين واثنين من المواطنين الأوكرانيين في إطار التحقيق الذي بدأ العام 2021، بعد بيع إحدى القطع وهي حزام ذهبي برأس كبش في مزاد خاص بمدريد.