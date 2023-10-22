رئيس الوزراء الأسترالي يزور الصين لتعزيز التقارب بين بكين وكانبيرا

القاهرة - بوابة الوسط

يزور رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الصين في مطلع نوفمبر للقاء الرئيس شي جين بينغ، على ما أعلنت السلطات الأسترالية الأحد، في مؤشر إلى التقارب الحاصل بين بكين وكانبيرا.

وقرر ألبانيزي الذي أعلن الزيارة في سبتمبر الماضي، القيام بها بين الرابع من نوفمبر والسابع منه بعدما وافقت الصين على مراجعة رسوم جمركية باهظة على النبيذ الأسترالي، أثارت نزاعا بينهما في منظمة التجارة العالمية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن رئيس الوزراء العمالي في بيان «أتطلع إلى زيارة الصين، في محطة مهمة لضمان علاقات مستقرة وبناءة مع هذا البلد»، معربا عن ارتياحه «للتقدم الذي حققناه من أجل أن تعود المنتجات الأسترالية بما فيها النبيذ الأسترالي إلى السوق الصينية»، وستكون هذه الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء أسترالي إلى الصين منذ 2016.

خلاف على الرسوم الجمركية

وفرضت الصين رسوما جمركية على صادرات أسترالية أساسية مثل اللحوم والنبيذ والشعير في 2020 في أوج خلاف دبلوماسي حاد مع الحكومة المحافظة آنذاك في كانبيرا، وأوقفت استيراد عدد من السلع الأسترالية الرئيسية، مثل الفحم، ما حرم البلاد من عائدات تقدر بمليارات الدولارات.

وأثارت عدة خطوات اتخذتها أستراليا غضب الصين، منها تشريع ضد النفوذ الخارجي ومنع شركة «هواوي» من الحصول على عقود لتطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس «5 جي»، والدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في جذور جائحة «كوفيد-19» غير أن الكثير من هذه الحواجز رفع تدريجا بعد عودة العماليين إلى السلطة في مايو وتبنيهم نهجا يميل بدرجة أقل إلى المواجهة.

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وألغت الصين هذا العام رسوما على الشعير الأسترالي كما رفعت الحظر عن استيراد الخشب وشحنات الفحم القادم من أستراليا، وفي الأشهر الخمسة المقبلة ستجري الصين مراجعة سريعة لرسومها على النبيذ الأسترالي، بحسب ألبانيزي.

وأضاف أن أستراليا هددت بإحالة النزاع مجددا إلى منظمة التجارة العالمية في حال عدم إلغاء الرسوم.

وأكدت الصين الأحد أنها اتفقت مع أستراليا على حل خلافاتهما التجارية بشكل مناسب وخصوصا فيما يتعلق بالنبيذ.

تحسين العلاقات

وأُحرز تقدم آخر على الجبهات الدبلوماسية، إذ وافقت الصين في وقت سابق هذا الشهر على الإفراج عن الصحفية الاسترالية تشينغ لي، المذيعة السابقة في تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني الرسمي، وأطلقت حملة للإفراج عن الصحفية داعية الصين إلى تطبيق «المعايير الأساسية للعدالة والمعاملة الإنسانية».

وتشير بيانات نشرتها بكين في الفترة الأخيرة إلى تباطؤ زخم انتعاش الاقتصاد في فترة ما بعد «كوفيد-19»، ما يفاقم الضغط على القواعد التي تعتمدها الصين في علاقاتها التجارية الخارجية، ويأتي تراجع التوتر مع كانبيرا في وقت يتبع الرئيس شي نهجا دبلوماسيا أكثر براغماتية مع شركاء دوليين.

ودعا شي إلى تحسين العلاقات مع أستراليا خلال اجتماع في نوفمبر 2022 مع ألبانيزي على هامش قمة العشرين في إندونيسيا.