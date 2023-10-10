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الشرطة الأميركية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 08:29 صباحا
الشرطة الأميركية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية
عناصر من الشرطة أمام القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو عقب اصطدام سيارة بالمبنى، 9 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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قتلت الشرطة الأميركية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو الإثنين.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم التحقق منها، سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم القنصلية إن المشتبه به اقتحم بسيارته «بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة».

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وأوضحت السرجنت في شرطة سان فرانسيسكو كاثرين وينترز، أن عناصر الشرطة هرعوا بعد تلقيهم بلاغا عن اصطدام السيارة بمكتب التأشيرات.

وأفادت «وينترز» الصحفيين أن «العناصر دخلوا وتواصلوا مع المشتبه به ووقع إطلاق نار شارك فيه ضابط».

وحاول شرطيون ومسعفون وفرق طبية إنقاذ حياة المشتبه به، لكن أُعلنت وفاته في المستشفى في وقت لاحق، بحسب وينترز التي امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به.

رجل مغطى بالدماء
وذكرت قناة «إيه بي سي 7» نيوز الإخبارية المحلية، أن طاقمها شاهد رجلا مغطى بالدماء لدى نقله من مكان الحادث.

وقالت وينترز «هذا تحقيق مفتوح ونشط، وتعمل إدارة شرطة سان فرانسيسكو حاليا بالتنسيق مع محققين من وزارة الخارجية الأميركية».

وصرح ناطق باسم القنصلية أن البعثة «تدين بشدة هذا الهجوم العنيف وتحتفظ بالحق في متابعة المساءلة عن الحادث»، مضيفا «قدمت القنصلية احتجاجا رسميا لدى الجانب الأميركي مطالبة بإجراء تحقيق سريع لمعرفة الحقيقة وبإنزال عقوبة قاسية وفقا للقانون».

وتضم سان فرانسيسكو عددا كبيرا من السكان من أصول صينية بمن فيهم من تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتؤكّد أنّها ستستعيدها وبالقوة إذا لزم الأمر.

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