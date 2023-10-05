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48 قتيلًا في قصف روسي شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 04:48 مساء
48 قتيلًا في قصف روسي شرق أوكرانيا
دبابة أوكرانية في منطقة دونيتسك، 26 سبتمبر 2023. (رويترز)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن 48 شخصًا قتلوا على الأقل في قصف روسي أصاب متجرًا للمواد الغذائية في قرية بمنطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي أن القرية الواقعة قرب مدينة روبيانسك على مسافة غير بعيدة من خط الجبهة مع الجيش الروسي، منددًا بجريمة روسية وحشية.

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت اليوم فقدان أكثر من 26 ألف شخص، بينهم 15 ألف عسكري، منذ بدء الغزو الروسي في فبراير العام 2022.

وصرح نائب وزير الداخلية ليونيد تيمتشنكو للتلفزيون الوطني أن بين المفقودين 11 ألف مدني ونحو 15 ألف عسكري.

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